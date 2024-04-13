Antalya'daki Teleferik Faciasında Mahsur Kalan Bir Vatandaşın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Devrilen direğe çarpan kabin düştü, 1 kişi hayatını kaybetti. Diğer kabinler için tahliye işlemleri devam ederken bir vatandaşın kabinden çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Etkili Haber