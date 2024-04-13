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Antalya'daki Teleferik Faciasında Mahsur Kalan Bir Vatandaşın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Antalya'daki Teleferik Faciasında Mahsur Kalan Bir Vatandaşın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.04.2024 - 08:29

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Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Devrilen direğe çarpan kabin düştü, 1 kişi hayatını kaybetti. Diğer kabinler için tahliye işlemleri devam ederken bir vatandaşın kabinden çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Etkili Haber

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Antalya Teleferik Tesisi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan teleferiklerde, direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. 

Kayalık alana düşen kabinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Teleferikte mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmaları yürütüldü.

Teleferikte mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmaları yürütüldü.

Kabinlerde çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Kurtarılmayı bekleyen bir ailenin kabin içerisinde çektiği video da ortaya çıktı.

İşte o anlar;

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Emrah

Ulan bir ülkede hiçbir şey mi normal ya da düzgün bir şekilde çalışmaz.Yani zaten para harcayarak keyif yapma peşinde olan insan sayısı sınırlı hale gelmiş o... Devamını Gör