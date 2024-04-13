Antalya'daki Teleferik Faciasında Mahsur Kalan Bir Vatandaşın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Devrilen direğe çarpan kabin düştü, 1 kişi hayatını kaybetti. Diğer kabinler için tahliye işlemleri devam ederken bir vatandaşın kabinden çektiği görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: Etkili Haber
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Antalya Teleferik Tesisi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.
Teleferikte mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmaları yürütüldü.
İşte o anlar;
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