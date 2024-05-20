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Birinci Kim? Geçtiğimiz Hafta En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu!

Birinci Kim? Geçtiğimiz Hafta En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 13:02

Televizyon dünyasında sezon biterken en çok sevilen diziler total sıralamasında ilk 10'a yerleşti. Kimisi sezon finali yapacakken, kimisi de ekranlara veda etmeden önce bakalım listede kimler varmış. İşte hafta boyunca en çok izlenen diziler...

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10. Teşkilat | 4,60

10. Teşkilat | 4,60

9. Yalı Çapkını | 4,81

9. Yalı Çapkını | 4,81

8. Hudutsuz Sevda | 5,19

8. Hudutsuz Sevda | 5,19

7. Selahaddin Eyyubi | 5,31

7. Selahaddin Eyyubi | 5,31

6. İnci Taneleri | 5,88

6. İnci Taneleri | 5,88
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5. Gönül Dağı | 6,25

5. Gönül Dağı | 6,25

4. Kuruluş Osman | 7,07

4. Kuruluş Osman | 7,07

3. Kızılcık Şerbeti | 7,55

3. Kızılcık Şerbeti | 7,55

Kızılcık Şerbeti'nde bu haftaya damgasını vuran sahne Fatih'in Doğa'ya yeniden başlamak istediğini söylemesi oldu. Doğa'dan ise beklenmeyen bir çıkış geldi. Bakalım, bu hafta neler olacak...

2. Kızıl Goncalar | 7,71

2. Kızıl Goncalar | 7,71

Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babası Vahit'in diziye girişi olay oldu. Gelecek bölümde sezon finali yapacak olan dizide neler olacağı merak konusu!

1. Bahar | 10,05

1. Bahar | 10,05

Bahar son bölümünde Evren ile Bahar'ın yakınlaşması herkesi sevindirdi. Gelecek bölümde ikilinin romantik sahnesi merakla bekleniyor.

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