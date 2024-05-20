Birinci Kim? Geçtiğimiz Hafta En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu!
Birinci Kim? Geçtiğimiz Hafta En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu!
Televizyon dünyasında sezon biterken en çok sevilen diziler total sıralamasında ilk 10'a yerleşti. Kimisi sezon finali yapacakken, kimisi de ekranlara veda etmeden önce bakalım listede kimler varmış. İşte hafta boyunca en çok izlenen diziler...
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10. Teşkilat | 4,60
9. Yalı Çapkını | 4,81
8. Hudutsuz Sevda | 5,19
7. Selahaddin Eyyubi | 5,31
6. İnci Taneleri | 5,88
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5. Gönül Dağı | 6,25
4. Kuruluş Osman | 7,07
3. Kızılcık Şerbeti | 7,55
2. Kızıl Goncalar | 7,71
1. Bahar | 10,05
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