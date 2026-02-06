onedio
AFAD Depremi Duyurdu: Erzincan’da Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.02.2026 - 14:26 Son Güncelleme: 06.02.2026 - 14:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Erzincan Valisi, deprem sonrası katıldığı canlı yayında can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

AFAD'ın deprem açıklaması:

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 14.16'da meydana gelen depremin merkezüssü Kemah olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.52 kilometre olarak açıklandı.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
