AFAD 485 Fay Hattını İnceleyecek: Binalarda Perde Beton Zorunluluğu Geliyor
Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan Türkiye’de depremler kötü yapı stoğu nedeniyle çok sayıda can kaybına neden oluyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremde yapıların çökmesini engelleyen en önemli şeyin perde beton olduğunu söyleyerek yeni yapılarda perde betonun zorunluluğu olacağını açıkladı. Tatar ayrıca 485 diri fay hattını inceleyerek dünyanın en büyük paleosismoloji çalışmasına imza attıklarını da belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, TRT canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AFAD öncelikli olarak 132 diri fay hattını inceleyecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın