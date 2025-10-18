AFAD 485 Fay Hattını İnceleyecek: Binalarda Perde Beton Zorunluluğu Geliyor

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan Türkiye’de depremler kötü yapı stoğu nedeniyle çok sayıda can kaybına neden oluyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremde yapıların çökmesini engelleyen en önemli şeyin perde beton olduğunu söyleyerek yeni yapılarda perde betonun zorunluluğu olacağını açıkladı. Tatar ayrıca 485 diri fay hattını inceleyerek dünyanın en büyük paleosismoloji çalışmasına imza attıklarını da belirtti.