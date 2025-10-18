onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AFAD 485 Fay Hattını İnceleyecek: Binalarda Perde Beton Zorunluluğu Geliyor

AFAD 485 Fay Hattını İnceleyecek: Binalarda Perde Beton Zorunluluğu Geliyor

AFAD
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.10.2025 - 14:56

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan Türkiye’de depremler kötü yapı stoğu nedeniyle çok sayıda can kaybına neden oluyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremde yapıların çökmesini engelleyen en önemli şeyin perde beton olduğunu söyleyerek yeni yapılarda perde betonun zorunluluğu olacağını açıkladı. Tatar ayrıca 485 diri fay hattını inceleyerek dünyanın en büyük paleosismoloji çalışmasına imza attıklarını da belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, TRT canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, TRT canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kötü yapı stoğunun güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Tatar, “Depreme karşı dirençli ve yıkılmayacağı öngörülen farklı yapı türlerini teşvik ediyoruz. Özellikle betonarme yapılarda perde duvar zorunluluğu getiriyoruz. Perde duvar, binanın göçmesini engelleyen en etkili yöntemlerden biridir.” ifadelerini kullandı.

AFAD öncelikli olarak 132 diri fay hattını inceleyecek.

AFAD öncelikli olarak 132 diri fay hattını inceleyecek.

Tatar, Türkiye genelindeki 485 diri fayın deprem üretme potansiyelinin incelendiğini belirterek, “Türkiye Paleosismoloji Projesi kapsamında fayları yeniden gözden geçiriyoruz. 132 fayın incelemesini önceliklendirdik. Eski deprem tarihçelerini anlamak ve potansiyeli doğru değerlendirmek son derece önemli. Dünyanın en büyük paleosismoloji çalışmalarını yürütüyoruz.” dedi. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü de diri fay güncelleme çalışmalarını tamamlamak üzere.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın