Adını Koyamadığın Eylül Hüznüne Müzikal Terapi

Ceren Özer
26.09.2025 - 17:52

Eylül geldi mi bir tuhaflık çöker insana. Ne tam hüzün, ne tam mutluluk... Yazdan kalma anılarla, kışın belirsizliği arasında, ortada bir yerlerde durursun. Güneş hâlâ tepede ama tam ısıtmıyor gibi; gökyüzü mavi ama gözlerin başka bir renkte. İşte tam o ruh hâline hitap eden, içine usulca sızan, senin yerine suskunluğunu anlatan şarkılar burada. Belki biraz hüzün, belki bolca nostalji, ama her biri kalbe iyi gelen bir terapi!

1. Angus & Julia Stone – Santa Monica Dream

2. Gülinler – Teker Teker

3. Ben Howard – Promise

4. The Rolling Stones - Paint It, Black

5. Sedef Sebüktekin - Uzaktan

6. London Grammar – Wasting My Young Years

7. Sezen Aksu - Sızı

8. AURORA – Exist For Love

9. Şenceylik - Islık

10. Beabadoobee - Coffee

11. Grup Gündoğarken - Sensiz Olmaz

12. Blondie - Current Joys

13. Melis Sökmen - Deli Mavi

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
