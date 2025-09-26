Adını Koyamadığın Eylül Hüznüne Müzikal Terapi

Eylül geldi mi bir tuhaflık çöker insana. Ne tam hüzün, ne tam mutluluk... Yazdan kalma anılarla, kışın belirsizliği arasında, ortada bir yerlerde durursun. Güneş hâlâ tepede ama tam ısıtmıyor gibi; gökyüzü mavi ama gözlerin başka bir renkte. İşte tam o ruh hâline hitap eden, içine usulca sızan, senin yerine suskunluğunu anlatan şarkılar burada. Belki biraz hüzün, belki bolca nostalji, ama her biri kalbe iyi gelen bir terapi!