Adını Koyamadığın Eylül Hüznüne Müzikal Terapi
Eylül geldi mi bir tuhaflık çöker insana. Ne tam hüzün, ne tam mutluluk... Yazdan kalma anılarla, kışın belirsizliği arasında, ortada bir yerlerde durursun. Güneş hâlâ tepede ama tam ısıtmıyor gibi; gökyüzü mavi ama gözlerin başka bir renkte. İşte tam o ruh hâline hitap eden, içine usulca sızan, senin yerine suskunluğunu anlatan şarkılar burada. Belki biraz hüzün, belki bolca nostalji, ama her biri kalbe iyi gelen bir terapi!
1. Angus & Julia Stone – Santa Monica Dream
2. Gülinler – Teker Teker
3. Ben Howard – Promise
4. The Rolling Stones - Paint It, Black
5. Sedef Sebüktekin - Uzaktan
6. London Grammar – Wasting My Young Years
7. Sezen Aksu - Sızı
8. AURORA – Exist For Love
9. Şenceylik - Islık
10. Beabadoobee - Coffee
11. Grup Gündoğarken - Sensiz Olmaz
12. Blondie - Current Joys
13. Melis Sökmen - Deli Mavi
