Adele’in Şarkı-Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapacaksın?

Yani… Adele’i seviyor olabilirsin ama şarkı-albüm eşleşmeleri senin için biraz karışık galiba. “Easy On Me” mi “30”dan mıydı, yoksa “21”den mi, her şey birbirine girmiş olabilir. Ama üzülme, bu test IQ testi değil sonuçta. Belki de sen şarkıyı albümle değil, ruh haliyle eşleştiriyorsundur. O da bir tarz. Dinlemeye devam, gerisi gelir. Adele de seni affeder zaten.