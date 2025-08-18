Adele’in Şarkı-Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapacaksın?
Verdiğimiz Adele şarkılarının hangi albüme ait olduğunu bulabilecek misin? Bizce bu testteki bütün soruları doğru cevaplayarak testi bitireceksin!
Chasing Pavements
Bu şarkısı hangi albümüne ait?
Lovesong
Peki bu şarkı hangi albümündeydi?
Love In The Dark
Bu güzide şarkısı hangi albümdeydi?
I Miss You
Peki ya bu?
All Night Parking
Diğer şarkıları arasında kaybolan bu şarkı hangi albümde?
Take It All
Bu şarkısı hangi albümde yer alıyordu?
Hold On
Bizce bilirsin: Bu şarkısı hangi albümde yer alıyordu?
Merhaba, orada mısın?
Ah be, az kalmıştı!
Bir yerde yanlış yaptın galiba!
Sen bu işi çözmüşsün!
