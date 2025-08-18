onedio
Adele’in Şarkı-Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapacaksın?

Erkan Tuna Budak
18.08.2025 - 23:28

Verdiğimiz Adele şarkılarının hangi albüme ait olduğunu bulabilecek misin? Bizce bu testteki bütün soruları doğru cevaplayarak testi bitireceksin!

Chasing Pavements

Bu şarkısı hangi albümüne ait?

Lovesong

Peki bu şarkı hangi albümündeydi?

Love In The Dark

Bu güzide şarkısı hangi albümdeydi?

I Miss You

Peki ya bu?

All Night Parking

Diğer şarkıları arasında kaybolan bu şarkı hangi albümde?

Take It All

Bu şarkısı hangi albümde yer alıyordu?

Hold On

Bizce bilirsin: Bu şarkısı hangi albümde yer alıyordu?

Merhaba, orada mısın?

Yani… Adele’i seviyor olabilirsin ama şarkı-albüm eşleşmeleri senin için biraz karışık galiba. “Easy On Me” mi “30”dan mıydı, yoksa “21”den mi, her şey birbirine girmiş olabilir. Ama üzülme, bu test IQ testi değil sonuçta. Belki de sen şarkıyı albümle değil, ruh haliyle eşleştiriyorsundur. O da bir tarz. Dinlemeye devam, gerisi gelir. Adele de seni affeder zaten.

Ah be, az kalmıştı!

İyisin! Hatta baya iyisin ama bir iki yerde tereddüt etmişsin gibi. “Skyfall” albümden mi yoksa filmlik mi, orada kafan biraz karışmış olabilir. Yine de Adele evrenine uzaktan da olsa hakimsin. Şarkılar sende bir yerlere dokunuyor belli ki. Ufak bir liste çıkar, albümleri baştan bir döndür, kim bilir bir dahaki sefere tam puan!

Bir yerde yanlış yaptın galiba!

Sen bu işi çözmüşsün. Adele’in kariyerini baya iyi takip etmişsin, albümler arası geçişleri de şıp diye kapmışsın. Gönül isterdi ki bu yeteneğini Adele’le kahve içerken paylaşabilesin ama şimdilik biz buradayız. Birkaç şarkıyı daha kontrol edersen tüm sorulara doğru yanıt vermiş olacaksın!

Sen bu işi çözmüşsün!

Adele seni görse “Bu çocuk albümleri benden iyi biliyor!” derdi. Her albüm, her dönem, her şarkı sende karşılığını bulmuş. Sadece hayran değilsin, neredeyse menajerlik yapacak seviyedesin. Bu bilgiyle ne yaparsın bilinmez ama bir Spotify listesi çıkarırsan paylaş, biz de dinleyelim. Tebrikler, seninle gurur duyuyoruz!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
