Acun Ilıcalı, Survivor'da Ada Konseyinde 'Uyuyan' Yarışmacıyı Açıkladı

Acun Ilıcalı, garip bir konsey olduğunu belirttiği konseyle ilgili açıklama yaptı. Bir yarışmacının ayakta uyuduğu dile getirilen konseyin ardından dün akşam görüntüler yayınlandı. Acun Ilıcalı, uyuyan yarışmacının Seren Ay olduğunu yarışmacılarla birlikte herkese izletti. Seren Ay'ın iletişim ödülünü duyunca birden uyanması ve sevinmesi dikkat çekti.

O günün çok yoğun geçtiğini dile getiren Seren Ay, aynı zamanda çok da uykusuz olduğunu ve bu sebeple 'içinin geçtiğini' dile getirdi.