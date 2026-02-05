onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Acun Ilıcalı, Survivor'da Ada Konseyinde 'Uyuyan' Yarışmacıyı Açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor'da Ada Konseyinde 'Uyuyan' Yarışmacıyı Açıkladı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.02.2026 - 09:12

Survivor Ünlüler-Gönüllüler tüm gerginlikleri, heyecanları ve tartışmalarıyla sürüyor. Nabzı yüksek giden programda eğlenceli anlar da yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün yapılan ada konseyinde bir yarışmacının konsey sırasında uyuduğunu açıklamıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde ise o yarışmacının ayakta uyuma görüntüleri yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da geçtiğimiz gün ada konseyinde bir yarışmacının uyuduğu açıklanmıştı.

Survivor'da geçtiğimiz gün ada konseyinde bir yarışmacının uyuduğu açıklanmıştı.

Acun Ilıcalı, garip bir konsey olduğunu belirttiği konseyle ilgili açıklama yaptı. Bir yarışmacının ayakta uyuduğu dile getirilen konseyin ardından dün akşam görüntüler yayınlandı. Acun Ilıcalı, uyuyan yarışmacının Seren Ay olduğunu yarışmacılarla birlikte herkese izletti. Seren Ay'ın iletişim ödülünü duyunca birden uyanması ve sevinmesi dikkat çekti.

O günün çok yoğun geçtiğini dile getiren Seren Ay, aynı zamanda çok da uykusuz olduğunu ve bu sebeple 'içinin geçtiğini' dile getirdi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın