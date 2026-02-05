Kanal D'nin Yeni Dizisi Daha On Yedi'nin Başrol Oyuncusu Belli Oldu
Kanal D'de yayınlanması planlanan Daha On Yedi dizisiyle ilgili çalışmalar başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikayenin merkezinde yer alacak Şebnem karakteri belli oldu. Diğer başroller için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kanal D için Pastel Film tarafından hazırlıklarına başlanan Daha On Yedi dizisinin başrollerinden biri belli oldu.
