Kanal D'nin Yeni Dizisi Daha On Yedi'nin Başrol Oyuncusu Belli Oldu

Merve Ersoy
05.02.2026 - 08:26

Kanal D'de yayınlanması planlanan Daha On Yedi dizisiyle ilgili çalışmalar başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikayenin merkezinde yer alacak Şebnem karakteri belli oldu. Diğer başroller için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kanal D için Pastel Film tarafından hazırlıklarına başlanan Daha On Yedi dizisinin başrollerinden biri belli oldu.

Emre Kabakuşak’ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin senaryosu Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz tarafından kaleme alınıyor. Çekimleri Bodrum'da yapılacak dizinin başrollerinden biri belli oldu. Hikayenin merkezinde yer alan Şebnem karakterine Nesrin Cavadzade hayat verecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diğer başrollerle ilgili görüşmeler sürüyor. Kadronun ilerleyen günlerde şekillenmesi bekleniyor.

