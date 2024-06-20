Görüş Bildir
Haberler
Video
Abi Terörünü Basit Ama Etkili Bir Hareketle Kısa Sürede Bitiren Miniğin Zekasına Bayılacaksınız

Abi Terörünü Basit Ama Etkili Bir Hareketle Kısa Sürede Bitiren Miniğin Zekasına Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 17:16

İçerik Devam Ediyor

Bir abiniz varsa, her zaman ve her yerde beklenmedik durumlarla karşılaşmaya hazır olmanız gerektiğini çok iyi bilirsiniz. Bu durumlar, hayatın her alanında karşınıza çıkabilir ve sizi her daim tetikte olmaya zorlar. Abisi olanlar için bu durum, onların hayatının bir gerçeği haline gelmiştir ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmişlerdir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gorkemelllo/v...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Minik bir kız, diğer kardeşini esir alan abiyi basit ama etkili bir yöntemle etkisiz hale getirdi.

Minik bir kız, diğer kardeşini esir alan abiyi basit ama etkili bir yöntemle etkisiz hale getirdi.

Minik kızın zekası kendine hayran bıraktı.

Minik kızın zekası kendine hayran bıraktı.

İşte o anlar;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın