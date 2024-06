Abi Terörünü Basit Ama Etkili Bir Hareketle Kısa Sürede Bitiren Miniğin Zekasına Bayılacaksınız

Bir abiniz varsa, her zaman ve her yerde beklenmedik durumlarla karşılaşmaya hazır olmanız gerektiğini çok iyi bilirsiniz. Bu durumlar, hayatın her alanında karşınıza çıkabilir ve sizi her daim tetikte olmaya zorlar. Abisi olanlar için bu durum, onların hayatının bir gerçeği haline gelmiştir ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmişlerdir.