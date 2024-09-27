Hollanda'da Bir Adam Beşiktaş-Ajax Maçı Öncesi Stada Giden Türklerin Coşkusunu Şaşkınlıkla Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAY-Ih...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geldi. Maç Beşiktaş'ın 4-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlandı. Amsterdam'daki Cruijff Arena Stadyumu'nda gerçekleşen maça Hollanda'daki Türkler yoğun ilgi gösterdi.
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Stada giden Beşiktaşlıların coşkusu Hollandalıları da şaşkına çevirdi.
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Hollanda'da yaşayan bir adam o anları "Wakanda Savaşı'na mı gidiyoruz" diyerek paylaştı.
İşte o görüntüler;
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