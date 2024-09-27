Hollanda'da Bir Adam Beşiktaş-Ajax Maçı Öncesi Stada Giden Türklerin Coşkusunu Şaşkınlıkla Paylaştı

Sosyal Medyacıların Müşterilerinden Duymaktan Sıkıldığı Sözler: “Bizim Yeğen de Yapabiliyor Aynısını”

Derya Uluğ'a Kilosu Kadar Beyaz Altın Veren Edirne İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman Kahkaha Attırdı!

Bir İçerik Üreticisi Z Kuşağı Dili ve Edebiyatına Çeviri Yaptı: “Shiplemek, Halis, Slay…”