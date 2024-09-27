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Şarkıları Yanlış Söylemesi ile Bilinen Kandıralı Ferdi Serdar Ortaç'ın da Beynini Yaktı: "Sen Hastasın Baba"

Şarkıları Yanlış Söylemesi ile Bilinen Kandıralı Ferdi Serdar Ortaç'ın da Beynini Yaktı: "Sen Hastasın Baba"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 22:45

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Kandıralı Ferdi'yi tanıyanlarınız vardır. Kendisi şarkıları tamamen kendi istediği kelimelerle, şarkının melodisine uygun bir şekilde söylediği videolar ile biliniyor. Hatta kendisi 'İncir' şarkısını bambaşka bir boyuta taşıdığı İlyas Yalçıntaş'ın sahnesine konuk oldu.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Kandıralı Ferdi Serdar Ortaç'la da bir araya geldi ve Ortaç'ın İki Deli şarkısını yine kendi tarzıyla seslendirdi.

Kandıralı Ferdi Serdar Ortaç'la da bir araya geldi ve Ortaç'ın İki Deli şarkısını yine kendi tarzıyla seslendirdi.

Şarkının geldiği hali şaşkınlıkla dinleyen Serdar Ortaç'ın o anları izleyenleri güldürdü.

Şarkının geldiği hali şaşkınlıkla dinleyen Serdar Ortaç'ın o anları izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar;

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