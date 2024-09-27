Şarkıları Yanlış Söylemesi ile Bilinen Kandıralı Ferdi Serdar Ortaç'ın da Beynini Yaktı: "Sen Hastasın Baba"

Kandıralı Ferdi'yi tanıyanlarınız vardır. Kendisi şarkıları tamamen kendi istediği kelimelerle, şarkının melodisine uygun bir şekilde söylediği videolar ile biliniyor. Hatta kendisi 'İncir' şarkısını bambaşka bir boyuta taşıdığı İlyas Yalçıntaş'ın sahnesine konuk oldu.