Şarkıları Yanlış Söylemesi ile Bilinen Kandıralı Ferdi Serdar Ortaç'ın da Beynini Yaktı: "Sen Hastasın Baba"

Kandıralı Ferdi'yi tanıyanlarınız vardır. Kendisi şarkıları tamamen kendi istediği kelimelerle, şarkının melodisine uygun bir şekilde söylediği videolar ile biliniyor. Hatta kendisi 'İncir' şarkısını bambaşka bir boyuta taşıdığı İlyas Yalçıntaş'ın sahnesine konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kandıralı Ferdi Serdar Ortaç'la da bir araya geldi ve Ortaç'ın İki Deli şarkısını yine kendi tarzıyla seslendirdi.
Şarkının geldiği hali şaşkınlıkla dinleyen Serdar Ortaç'ın o anları izleyenleri güldürdü.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın