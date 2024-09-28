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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 04:40

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 28.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Haftanın favori ürünlerinden biri, astronot gece lambası oldu! Saç dökülmesine karşı etkili bitkisel şampuan ve şık dekoratif ürünler de dikkat çekti. Bu ürünleri kaçırmadan sepete eklemekte fayda var.

Günün yıldızı, Under Armour Charged Surge 4 spor ayakkabı bu hafta çok konuşuldu. Spor dünyasında konforu ve şıklığı bir arada sunan bu ayakkabı, büyük bir indirimle karşımızda! Koşuya ve günlük kullanıma uygun bu fırsatı kaçırmayın.

A101’in internet özel katalogunda Türk kahvesi makinesi rüzgarı esiyor. 26 Eylül’de mağazalarda yerini alacak bu ürün, kahve severlerin ilgisini çekiyor. Hemen sipariş verip keyif dolu kahve anlarına adım atabilirsiniz.

Kahve severlerin yüzünü güldürecek büyük indirimler başladı! 2’si 1 arada ve 3’ü 1 arada kahve çeşitlerinde lezzet dolu bir kampanya sizleri bekliyor. Hemen stokları tükenmeden favori kahvenizi kapın.

Şok’ta bu hafta Samsung akıllı çamaşır kurutma makinesi dikkat çekiyor. 28 Eylül’de mağazalarda yer alacak bu teknolojik ürün, hayatınızı kolaylaştırmak için geliyor. Şimdiden listelere eklemekte fayda var!

Amazon Gaming Week başladı ve oyun dünyasının favori ürünlerinde büyük indirimler sizleri bekliyor! Level atlatan fırsatlar arasında oyun bilgisayarları, kulaklıklar ve aksesuarlar ön plana çıkıyor. Bu fırsatları kaçırmadan sepete ekleyin.

Bim aktüel kataloguna tam otomatik espresso makinesi eklendi. 27 Eylül’de mağazalarda yerini alacak bu ürün, kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın.

Sonbahar yağmurları eşliğinde içilen filtre kahvenin tadı bir başka! İndirimli filtre kahveler bu hafta raflarda yerini aldı. Siz de bu fırsattan yararlanarak, keyifli kahve anları yaşayabilirsiniz.

Kış yaklaşıyor, Ugg zamanına hazır mısınız? Fiyatlar zamlanmadan önce Ugg’ın en popüler modellerinde harika indirimler var. Bu fırsatları kaçırmadan ayağınızı sıcak tutun!

Haftanın en çok satan elektronik ürünleri arasında taşınabilir film projektörü ve Xiaomi akıllı saat ilk sıralarda yer alıyor. Evinizi sinema salonuna çevirecek bu ürünlerle teknoloji keyfi bir başka. Büyük indirimlerle bu haftanın fırsatlarını kaçırmayın.

Kitap kurtlarının gözdesi olan kitaplar bu hafta da raflarda! Bestseller listelerinde yer alan eserler, indirimlerle sizleri bekliyor. Okuma listenize ekleyeceğiniz bu kitaplar kaçmaz!

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