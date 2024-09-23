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Amazon Gaming Week Başladı! Level Atlatan İndirimlerde Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Amazon Gaming Week Başladı! Level Atlatan İndirimlerde Öne Çıkan Fırsatlar

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.09.2024 - 17:56

Amazon'da tüm oyuncuları memnun edecek indirimlerle dolu Amazon Gaming Week başladı. Bu heyecan dolu etkinlik, oyun dünyasının en büyük isimlerini bir araya getiriyor ve oyun severlere birçok fırsat sunuyor. Biz de bu fırsatlarla dolu level atlatan indirimler arasında dikkat çeken kategorileri ve görenlerin sepetine attığı ürünleri sizin için bir araya getirdik. Gelin birlikte bakalım.

Prime indirimlerinden ve tüm kampanyalardan faydalanmak için buradan Amazon Prime üyesi olmayı unutmayın.

Bu içerik 23.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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30 Eylül'e kadar sürecek olan Amazon Gaming Week'in öne çıkan kategorileri:

30 Eylül'e kadar sürecek olan Amazon Gaming Week'in öne çıkan kategorileri:

Amazon Gaming Week'in Öne Çıkan Ürünleri;

Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense BUNDLE Çift Kol (Resmi Distribütör-Bilkom Garantili)

Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense BUNDLE Çift Kol (Resmi Distribütör-Bilkom Garantili)

İndirimli fiyatı 29.997,90 TL.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Pro versiyonun 800€ olmasının ardından Slim versiyona talep artar ve fiyat yükselir düşüncesiyle satın aldım. 15 yıllık PC oyuncusu olarak ilk defa konsol kullanıyorum. Öncelikle en güzel yanı konforu. PC'deki gibi ayar & optimizasyon sıkıntısı yok. Tek tuşla oyunun içindesin. Piyasada daha ucuza da bulunabilir ama satıcı Amazon ve garanti Bilkom'dan olduğu için içim rahat satın aldım. Pro'suna gücü yetmeyecek arkadaşlara tavsiye ederim.

ASUS TUF A15 - FA506NF-HN049W Gaming Dizüstü Bilgisayar

ASUS TUF A15 - FA506NF-HN049W Gaming Dizüstü Bilgisayar

TUF Gaming A15, yenilikçi bir tarza sahip ve güçlü özelliklerle donatılmış bir Windows 11 Home dizüstü oyun bilgisayarı olarak öne çıkıyor. Yepyeni GeForce RTX 2050 GPU, %100 sRGB ve 144 Hz'lik bir ekranda sorunsuz bir oyun deneyimi sağlıyor.

Taksit fırsatı ile 20.034,15 TL fiyata buradan satın alabilirsiniz.

Asus TUF Gaming Oyuncu Monitörü

Asus TUF Gaming Oyuncu Monitörü

  • 180 Hz yenileme hızına sahip 27 inç Full HD (1920x1080) oyuncu monitörü

  • Aşırı Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB Sync) teknolojisi

  • FreeSync Premium ve G-Sync uyumluluğu

  • %99 sRGB

5.429,70 TL indirimli fiyatı ve taksit imkanıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Razer Firefly V2

Razer Firefly V2

  • Mikro dokulu yüzey

  • Yepyeni dahili kablo tutucu 

  • Optimize edilmiş yüzey kaplaması 

  • Razer Firefly V2 yalnızca 3 mm inceliğinde bileğiniz masanızda rahatça dururken kaymayan kauçuk taban

  • 19 aydınlatma bölgesi çepeçevre kenar aydınlatması 

%30 indirimli fiyatıyla buradan ulaşabilirsiniz.

Hawk Gaming Chair Fab C Serisi Kumaş Oyuncu Koltuğu

Hawk Gaming Chair Fab C Serisi Kumaş Oyuncu Koltuğu

6.999 TL yerine 6.049 TL indirimli fiyatı ve taksit imkanıyla buradan ulaşabilirsiniz.

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