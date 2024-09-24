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Sonbaharda Yağmuru İzlerken Keyifle Yudumlaman İçin Seçtiğimiz İndirimli Filtre Kahveler

etiket Sonbaharda Yağmuru İzlerken Keyifle Yudumlaman İçin Seçtiğimiz İndirimli Filtre Kahveler

bella
bella - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 19:01

Sonbaharın gelmesiyle birlikte içimizi ısıtacak en güzel eşlikçiyi bulduk! ☕Hangi Tchibo filtre kahvesi senin sonbahar favorin olacak?  Gold Selection'ın yoğun aroması mı, Privat Kaffee Brazil Mild'in yumuşaklığı mı, yoksa African Blue'nun çiçeksi notaları mı? Ya da kafeinsiz bir kahve mi tercih edersin? Seçimin ne olursa olsun, Tchibo'nun indirimli filtre kahveleriyle keyifli anlar seni bekliyor. Gelin, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 23.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

1. Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve, yoğun aromasıyla güne enerjik bir başlangıç yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi. %20 Arabica ve %80 Robusta çekirdeklerinin benzersiz harmanı, bu kahveyi diğerlerinden ayırıyor.

  • Yoğunluk : 5

Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve

2. Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

2. Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve, %100 Arabica çekirdeklerinden üretilen, yumuşak içimi ve kuvvetli aromasıyla öne çıkan özel bir kahve. Guatemala'nın verimli topraklarında yetişen kahve çekirdekleri, bu kahveyi eşsiz kılan özelliklerinden sadece biri.

  • Yoğunluk : 3

Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve

3. Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

3. Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Privat Kaffee Brazil Mild, Brezilya'nın güneşli topraklarında yetişen, mineral bakımından zengin ve verimli topraklardan gelen 100% Arabica çekirdeklerinden üretilmiş, yumuşak içimli ve dolgun gövdeli bir kahve. Yumuşak fındık aromasıyla damakları şımartan bu kahve, Latin Amerika'nın sıcak ikliminin ve Brezilya'nın yüksek arazilerinin birleşimiyle ortaya çıkmış. Hem yoğunluğunu hem de yumuşaklığını arayan kahve severler için ideal bir seçenek olacağı kesin.

  • Yoğunluk : 2

Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve

4. Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve 250 g

4. Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve 250 g

Afrika'nın vahşi doğasından ilham alan Privat Kaffee African Blue, güçlü aroması ve siyah frenk üzümü notalarıyla kahve deneyiminizi bambaşka bir boyuta taşıyacak. 🐘🩵

  • Yoğunluk : 5

Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve

5. Barista Classic Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

5. Barista Classic Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Barista Classic, yumuşak ve dengeli yapısıyla her damak zevkine hitap eden, çok yönlü bir kahve. Ağır ağır kavurma yöntemiyle elde edilen yoğun aroması, keyifli bir kahve deneyimini evinizin rahatlığında deneyimlemenizi sağlar. Üstelik Rainforest Alliance sertifikası sürdürülebilir tüketimi destekler.

  • Yoğunluk: 3/6

Barista Classic Öğütülmüş Filtre Kahve

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6. Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

6. Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Koyu kavurmanın verdiği o muhteşem aromasıyla damaklarını şenlendirmek istersen, bu kahve tam sana göre! Üstelik hem filtre kahve makinesinde, hem French Press'te hem de Moka Pot'ta harika sonuçlar veriyor.  Koyu kavurma sayesinde elde edilen güçlü karakteri, diğer kahvelerden ayrılıyor. Eğer yoğun ve aromatik kahveleri seviyorsanız, Barista Intense tam size göre.

  • Yoğunluk: 4/6

Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve

7. Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

7. Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve, kahve kültürünün beşiği Etiyopya'nın zengin topraklarından geliyor. %100 organik sertifikalı Arabica çekirdeklerinden üretilen bu kahve, narin çiçek aromasıyla damaklarınızı şenlendirecek.

Ayrıca, DE-ÖKO-039 sertifikası, organik ve sürdürülebilir üretim standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. 

  • Yoğunluk: 6 / 3

Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve

8. Exclusive Decaf Kafeinsiz Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

8. Exclusive Decaf Kafeinsiz Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Kafein alımını sınırlamak isteyenler için harika bir öneriyle geldik. Exclusive Decaf Kafeinsiz Öğütülmüş Filtre Kahve, kafeinsiz kahve severler için özel olarak hazırlanmış, zengin ve dolgun aromalı bir seçenek. Kolombiya'nın yüksek tarım alanlarından gelen seçkin kahve çekirdeklerinden üretilen bu kahve, özenle işlenerek kafeinden arındırılmış. Denemek için daha neyi bekliyorsunuz?

  • Yoğunluk : 3

Exclusive Decaf Kafeinsiz Öğütülmüş Filtre Kahve

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