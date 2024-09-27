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Mustafa Sarıgül, Silahlı Saldırıya Uğrayan Serhat Akın’ı Hastanede Ziyaret Etti

Mustafa Sarıgül, Silahlı Saldırıya Uğrayan Serhat Akın’ı Hastanede Ziyaret Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 15:09

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Şimdilerde yorumculuk yapan, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın, geçtiğimiz akşam YouTube platformu için gittiği bir çekim sonrası silahlı saldırıya uğramış ve Twitter hesabından durumu bildirmişti.

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"Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" notuyla vurulduğunu paylaşan Akın’ı bugün Mustafa Sarıgül ziyaret etti.

"Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" notuyla vurulduğunu paylaşan Akın’ı bugün Mustafa Sarıgül ziyaret etti.

Hastaneye Serhat Akın’ı görmeye giden Sarıgül, “Serhat Akın kardeşime çok geçmiş olsun.Hiç bir düşünce silahla susturulamaz.” sözlerini dile getirdi.

Hastaneye Serhat Akın’ı görmeye giden Sarıgül, “Serhat Akın kardeşime çok geçmiş olsun.Hiç bir düşünce silahla susturulamaz.” sözlerini dile getirdi.

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