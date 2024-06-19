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Telepati Testini İleri Taşıdı: Bir Anne İkizlerinin Önüne İki Nesne Koyup Hangisini Seçeceklerine Test Etti

Telepati Testini İleri Taşıdı: Bir Anne İkizlerinin Önüne İki Nesne Koyup Hangisini Seçeceklerine Test Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 15:16

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İkizlerin arasında telepatik yetenekler olduğu söylenir. Bu özel yetenek ile, ikizlerin birbirlerinin düşüncelerini, hislerini ve hatta acılarını bile uzaktan algılayabildiği düşünülür. Bilim insanları bu konuyu uzun yıllar boyunca araştırmış ve birçok teori ortaya atmıştır. Son dönemde de bu konu bir sosyal medya akımına dönüştü. Ebeveynler ikiz çocuklarının telepatik yeteneklerini test ettikleri videolar çekiyor.

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Bir anne bu testi bir adım ileri taşıdı ve bebeklerinin önüne aynı iki nesneden koyup hangisini seçeceklerini test etti.

Bir anne bu testi bir adım ileri taşıdı ve bebeklerinin önüne aynı iki nesneden koyup hangisini seçeceklerini test etti.

Ortaya ise şaşırtıcı bir sonuç çıktı.

Ortaya ise şaşırtıcı bir sonuç çıktı.

İşte o video;

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