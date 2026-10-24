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Mustafa Sandal'ın Eşinden 3 Milyarlık Hamle: Fon Kazancını Geri Vermek İçin Savcılığa Başvurdu

Mustafa Sandal'ın Eşinden 3 Milyarlık Hamle: Fon Kazancını Geri Vermek İçin Savcılığa Başvurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 09:10
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup cephesinden dikkat çeken bir adım geldi. TERA Portföy'ün TLY fonundan yaklaşık 3 milyar liralık kâr elde ettikleri öne sürülen baba ve kızın, bu kazancı iade etmek için avukatları aracılığıyla Başsavcılığa başvurduğu öğrenildi. Başsavcılık, başvurunun ardından avukatları TMSF'ye yönlendirdi.

Kaynak: Sabah/Halit Turan

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Melis Sütşurup'un tek fondan elde ettiği kârın 2 milyar 355 milyon lira olduğu öne sürüldü

Melis Sütşurup'un tek fondan elde ettiği kârın 2 milyar 355 milyon lira olduğu öne sürüldü

Sabah gazetesinin aktardığına göre soruşturma dosyasına giren hesap tablolarında, Melis Sütşurup Sandal'ın 2026 yılı boyunca TERA'nın TLY fonuna toplam 13 milyar 673 milyon TL yatırdığı bilgisi yer alıyor. Aynı dönemde hesaplardan çıkan paranın ise 15 milyar 793 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

Dosyadaki verilere göre Sütşurup Sandal, yalnızca bu fondan 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kâr elde etti. Bu rakam, onu 2026'da fondan en çok kazanan gerçek kişiler sıralamasında ilk sıraya taşıdı. 16 Eylül 2026 itibarıyla fon hesabında 249 milyon 992 bin TL bakiye bulunduğu da kayıtlara geçti.

Listede babası Cihan Sütşurup'un adı da var. Sütşurup'un yıl içinde aynı fona 3 milyar 707 milyon TL yatırdığı, işlemlerinden 639 milyon 402 bin 912 TL kâr ettiği ve kâr sıralamasında altıncı sırada yer aldığı ileri sürüldü. Onun hesabında da 16 Eylül itibarıyla 72 milyon 757 bin TL kaldığı ifade edildi. Baba ve kızın bu fondan elde ettiği öne sürülen toplam kâr böylece yaklaşık 2 milyar 994 milyon TL'yi buluyor.

Yurt dışındaki baba ve kız, avukatları aracılığıyla parayı geri vermek istediklerini bildirdi.

Yurt dışındaki baba ve kız, avukatları aracılığıyla parayı geri vermek istediklerini bildirdi.

Soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan, haklarında yakalama kararı bulunan Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup'un şu anda yurt dışında olduğu biliniyor. İkilinin avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek müvekkillerinin TERA fonundan elde ettiği kazancı iade etmek istediğini iletti.

Başsavcılık ise idari ve finansal işlemlerin yürütülmesi için avukatları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirdi. Şimdilik tamamlanmış bir iade işlemi bulunmuyor. Geri ödenecek tutarın ne kadar olacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği, yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

İade için kurulan sistem, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 1 Ekim 2026'da duyurduğu düzenlemeye dayanıyor. Buna göre tasfiye kararından önce katılma paylarını satıp fahiş kazanç elde eden ve bu parayı gönüllü olarak geri vermek isteyen yatırımcılar için Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına özel hesaplar açıldı. Bu hesaplara yatırılan paralar ilgili fonun tasfiye mal varlığına eklenecek ve fonda parası kalan katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacak. SPK'nın açıkladığı listede TERA Portföy Birinci Serbest Fon (TLY) da yer alıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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