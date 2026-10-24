Mustafa Sandal'ın Eşinden 3 Milyarlık Hamle: Fon Kazancını Geri Vermek İçin Savcılığa Başvurdu

Sabah gazetesinin aktardığına göre soruşturma dosyasına giren hesap tablolarında, Melis Sütşurup Sandal'ın 2026 yılı boyunca TERA'nın TLY fonuna toplam 13 milyar 673 milyon TL yatırdığı bilgisi yer alıyor. Aynı dönemde hesaplardan çıkan paranın ise 15 milyar 793 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

Dosyadaki verilere göre Sütşurup Sandal, yalnızca bu fondan 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kâr elde etti. Bu rakam, onu 2026'da fondan en çok kazanan gerçek kişiler sıralamasında ilk sıraya taşıdı. 16 Eylül 2026 itibarıyla fon hesabında 249 milyon 992 bin TL bakiye bulunduğu da kayıtlara geçti.

Listede babası Cihan Sütşurup'un adı da var. Sütşurup'un yıl içinde aynı fona 3 milyar 707 milyon TL yatırdığı, işlemlerinden 639 milyon 402 bin 912 TL kâr ettiği ve kâr sıralamasında altıncı sırada yer aldığı ileri sürüldü. Onun hesabında da 16 Eylül itibarıyla 72 milyon 757 bin TL kaldığı ifade edildi. Baba ve kızın bu fondan elde ettiği öne sürülen toplam kâr böylece yaklaşık 2 milyar 994 milyon TL'yi buluyor.