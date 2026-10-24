Mustafa Sandal'ın Eşinden 3 Milyarlık Hamle: Fon Kazancını Geri Vermek İçin Savcılığa Başvurdu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup cephesinden dikkat çeken bir adım geldi. TERA Portföy'ün TLY fonundan yaklaşık 3 milyar liralık kâr elde ettikleri öne sürülen baba ve kızın, bu kazancı iade etmek için avukatları aracılığıyla Başsavcılığa başvurduğu öğrenildi. Başsavcılık, başvurunun ardından avukatları TMSF'ye yönlendirdi.
Melis Sütşurup'un tek fondan elde ettiği kârın 2 milyar 355 milyon lira olduğu öne sürüldü
Yurt dışındaki baba ve kız, avukatları aracılığıyla parayı geri vermek istediklerini bildirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın