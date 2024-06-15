Arnavutköy Belediyesi, Babalar Günü'nde Çalışanlarını Süper Kahraman Olarak Tasvir Ettiği Bir Video Yayınladı

Babalar Günü'nün kapıda. Yılın bu özel zamanında, sevgi dolu, fedakar babaların değeri bir kere daha hatırlanıyor onlara teşekkür etmek için belkide normal zamanda gerçekleştiremeyeceğimiz bir fırsat oluyor.
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Arnavutköy Belediyesi, Babalar Günü'ne özel çalışanlarını bir süper kahraman olarak tasvir ettiği bir video yayınladı.
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Çalışanların çocuklarına da yer verilen o videoda, belediye başkanı Mustafa Candaroğlu'nun "Babalarınız bizim için de kahraman" sözü beğeni topladı.
İşte o video;
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