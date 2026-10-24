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Fon Zinciri Değil, Eğitim Zinciri Koptu

etiket Fon Zinciri Değil, Eğitim Zinciri Koptu

Kayhan Karlı
Kayhan Karlı - yazio
24.10.2026 - 11:22
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Yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiye kararları bize yalnızca finansal sistemin değil, eğitim sistemimizin de bir sorusunu hatırlatıyor: Çocuklara doğru cevabı mı öğretiyoruz, yoksa doğru soruyu sormayı mı?

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Bir ülkede yüz binlerce insanın birikimini ilgilendiren büyük bir fon krizi ortaya çıktığında ilk soru genellikle şudur: “Bu işi kim yaptı?”

Bir ülkede yüz binlerce insanın birikimini ilgilendiren büyük bir fon krizi ortaya çıktığında ilk soru genellikle şudur: “Bu işi kim yaptı?”

Benim eğitimci olarak sormak istediğim soru ise biraz daha rahatsız edici:

“Biz nasıl bir toplum yetiştirdik ki böylesine karmaşık sistemler kurulabiliyor, güven üretebiliyor ve geniş kitleler uzun süre sorgulamadan bu sistemlerin içinde kalabiliyor?”

Çünkü mesele yalnızca para değil. Mesele eğitim.

Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül 2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini açıkladı. SPK’nın 23 Eylül 2026 tarihli resmî açıklamasına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi.

Bu rakam tek başına bile meselenin büyüklüğünü anlatmaya yetiyor. Ancak devam eden süreçleri peşinen suç isnadına dönüştürmeden şu soruyu sormak mümkün:

“Türkiye’nin yalnızca finansal denetim problemi mi var, yoksa düşünme biçimimizle ilgili daha derin bir problemimiz de mi var?”

Bize yıllarca doğru cevabı öğrettiler, doğru soruyu değil

Türkiye’de eğitim sisteminin temel problemlerinden biri uzun zamandır aynı: Çocuklara soru sormayı değil, doğru cevabı bulmayı öğretiyoruz.

Öğrenciye “Bu neden böyle?” demek yerine “Doğru seçenek hangisi?” diyoruz.

Sonra çocuk büyüyor. Karşısına son derece karmaşık bir finansal ürün, etkileyici bir unvan, güçlü bir kurum adı veya yüksek getiri vaadi çıkıyor. Ve bizim yıllarca soru sormamayı öğrettiğimiz insandan birdenbire eleştirel düşünmesini bekliyoruz.

Bu biraz fazla iyimserlik.

Çünkü eleştirel düşünme, 45 yaşında yatırım hesabı açarken aniden ortaya çıkan bir beceri değildir. Çocukken başlar. “Hocam, neden?” diyebilen çocukla başlar.

Matematik öğrettik ama riski öğretmedik

Matematik öğrettik ama riski öğretmedik

Çocuklarımız yıllarca matematik dersi görüyor. Kesir öğreniyorlar. Yüzde öğreniyorlar. Faiz hesaplıyorlar. Olasılık öğreniyorlar. Grafik okuyorlar.

Ama kaç öğrenci şu soruyu gerçek bir yaşam problemi olarak tartışıyor?

“Bir yatırım normal piyasa koşullarının çok üzerinde getiri vaat ediyorsa bunun riski nedir?”

Kaç çocuk risk-getiri ilişkisini gerçek hayat bağlamında öğreniyor? Kaç öğrenci bir tabloyu sorgulamayı, verinin kaynağını kontrol etmeyi, bir iddianın arkasındaki teşviki görmeyi öğreniyor?

Kaç genç şu cümleyi kurabiliyor: “Bu kadar yüksek kazanç nereden geliyor?”

Matematik sınavından 100 alan ama bu soruyu soramayan bir öğrenciyi matematikte gerçekten başarılı kabul edebilir miyiz?

Bence edemeyiz. Çünkü eğitim, bildiğini hayatta kullanamıyorsa dekorasyondur. Diplomaya yakışır. Hayata pek yaramaz.

Asıl mesele finansal okuryazarlıktan da büyük

Bu tabloyu yalnızca “finansal okuryazarlık eksikliği” diye açıklamak da yetmez. Çünkü mesele sadece yatırım fonunu anlamak değil. Mesele otoriteyle kurduğumuz ilişki.

Biz çocuklara çoğu zaman ne öğretiyoruz? Öğretmen söylediyse doğrudur. Kitapta yazıyorsa doğrudur. Müdür söylediyse doğrudur. Uzman söylediyse doğrudur.

Bir makamın, unvanın veya kurumun varlığı doğruyu garanti ediyormuş gibi davranıyoruz.

Oysa sağlıklı bir toplumun yurttaşı şunu öğrenmelidir:

“Güvenebilirim ama doğrularım.”

İşte eğitim sistemimizin öğretmekte en çok zorlandığı cümlelerden biri budur.

Bir toplum kandırılmaya okulda hazırlanır

Bu ağır bir cümle. Ama söyleyelim.

Bir toplum sürekli manipülasyona açık hale geliyorsa yalnızca manipüle edenleri konuşamayız. Bunu mümkün kılan kültürü de konuşmak zorundayız.

Çocuğa sürekli itaat etmeyi öğretirseniz yetişkin olduğunda otoriteyi sorgulamakta zorlanır. Çocuğun hata yapmasına izin vermezseniz risk değerlendirmeyi öğrenemez. Her sorunun tek cevabı olduğunu öğretirseniz karmaşık durumlarla karşılaştığında savunmasız kalabilir.

Başarıyı yalnızca para, statü ve sonuç üzerinden tanımlarsanız “daha fazla kazanmak” sorgulanması gerekmeyen bir amaç hâline gelir.

Ve en önemlisi: Etik muhakemeyi eğitimin dışına çıkarırsanız bilgili insanlar yetiştirebilirsiniz. Ama bilge insanlar yetiştiremezsiniz.

İşte tam burada yıllardır savunduğum Bilgelik Pedagojisi meselesi devreye giriyor.

Bize daha fazla bilgi değil, daha fazla bilgelik gerekiyor

Bize daha fazla bilgi değil, daha fazla bilgelik gerekiyor

Bugünün problemi bilgiye erişememek değil. Telefonumuzdan birkaç saniye içinde dünyadaki neredeyse bütün bilgilere ulaşabiliyoruz.

Ama bilgi ile doğru karar arasında büyük bir boşluk var.

O boşluğun adı: bilgelik.

Bilgece bir eğitim çocuğa yalnızca “Ne biliyorsun?” diye sormaz. Şunları da sorar:

  • Ne düşünüyorsun ve neden böyle düşünüyorsun?

  • Hangi kanıta dayanıyorsun?

  • Yanılıyor olabilir misin?

  • Bu kararın başkaları üzerindeki sonucu ne olur?

  • Burada etik olan nedir?

  • Kim kazanıyor, kim kaybediyor?

  • Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa neyi kontrol etmelisin?

Bunlar matematikten, Türkçeden ya da fen bilimlerinden ayrı sorular değildir. Tam tersine, eğitimin kendisidir.

Bilgece Matematik tam da bunun için gerekli

Bir matematik dersini düşünün.

Öğretmen öğrencilere şunu soruyor:

“Size her ay piyasa ortalamasının birkaç kat üzerinde düzenli getiri sağlayacağını söyleyen bir yatırım teklifi geliyor. Hangi soruları sorarsınız?”

Çocuklar hesap yapıyor. Grafik çiziyor. Olasılık konuşuyor. Risk analizi yapıyor. Kaynak araştırıyor.

Sonra tartışıyorlar:

  • Bir arkadaşım yatırım yaptı diye benim de yatırım yapmam mantıklı mı?

  • Bir kişinin ünlü olması finansal güvenilirlik kanıtı mıdır?

  • Geçmişte kazandırmış olması gelecekte de kazandıracağı anlamına gelir mi?

İşte matematik budur: Hayatın içinde düşünmek. Yoksa tahtaya 30 tane yüzde problemi yazıp çocukları sınava hazırlamak değil.

Eğitim ahlak meselesidir

Fon krizlerinde en çok konuşulan şey para. Oysa eğitimin bize sorması gereken çok daha büyük bir soru var:

“İnsan yeterince para kazanabileceğini düşündüğünde hangi sınırı geçmez?”

Bu sorunun cevabı matematik değildir. Ekonomi değildir. Hukuk da tek başına değildir. Bu bir karakter ve etik meselesidir.

Biz eğitimi yıllardır istihdam meselesine indirgedik: “Çocuğum iyi üniversiteye girsin. İyi meslek sahibi olsun. Çok para kazansın.”

Peki sonra?

İyi insan olacak mı? Adil olacak mı? Başkasının hakkını gözetebilecek mi? Gücünü kötüye kullanmayacak mı? Bir sistemde yanlış gördüğünde “Bu yanlış” diyebilecek mi?

Bunları pek konuşmuyoruz. Sonra yetişkin dünyasında etik krizler çıkınca çok şaşırıyoruz.

Aslında şaşıracak fazla bir şey yok. Ektiğimizi biçiyoruz.

Bir sonraki finans krizini yalnızca düzenleyici kurumlar önleyemez

Elbette güçlü düzenleyici kurumlar gerekir. Şeffaflık gerekir. Denetim gerekir. Hukuk gerekir.

SPK, 21 Eylül 2026 tarihinde fonların tasfiye sürecindeki belirli üç aylık süreyi altı aya çıkardığını; bunun tasfiyenin mutlaka altı ay süreceği anlamına gelmediğini, piyasa koşullarında varlıkların mümkün olduğunca uygun koşullarda satılabilmesini amaçladığını açıkladı.

Ama bunların hiçbiri eğitimli, sorgulayan yurttaşın yerini tutamaz.

Çünkü en güçlü denetim mekanizması bazen insanın zihnindeki küçük bir sorudur:

“Bir dakika, burada bir tuhaflık yok mu?”

Biz çocuklara o “bir dakika”yı öğretmeliyiz. Durmayı. Bakmayı. Sorgulamayı. Kanıt istemeyi. Hesaplamayı. Vicdanıyla düşünmeyi.

Bunun adına ister eleştirel düşünme deyin, ister finansal okuryazarlık, ister etik eğitim.

Ben daha basit bir şey söylüyorum: Bilgece eğitim.

Türkiye’nin yeni eğitim hedefi sınav başarısı olmamalı

Türkiye’nin yeni eğitim hedefi sınav başarısı olmamalı

Türkiye’nin ihtiyacı daha fazla test çözen çocuklar değil. Daha iyi düşünen insanlar.

Her duyduğuna inanmayan insanlar. Otorite karşısında aklını teslim etmeyen insanlar. Parayla değer arasındaki farkı bilen insanlar. Bilgiyi vicdanla birleştirebilen insanlar.

Çünkü eğitimin niteliğini yalnızca sınav sonuçlarından anlayamayız. Bir toplumun dolandırıcılığa, manipülasyona, hurafeye, dezenformasyona ve çıkar ilişkilerine karşı ne kadar dirençli olduğuna da bakmalıyız.

Belki de eğitimin en önemli sınavı budur. Ve bu sınavın optik formu yoktur.

Sonuçları bazen yıllar sonra ortaya çıkar: Bir şirket bilançosunda, bir mahkeme dosyasında, bir yatırım hesabında ya da hayatı boyunca biriktirdiği parasını kaybetme korkusu yaşayan bir insanın yüzünde.

Bu nedenle fon krizini yalnızca finans sayfalarında tartışıp geçmeyelim. Okullara dönüp bakalım.

Çünkü bir toplumun gelecekte hangi tuzaklara düşeceğinin cevabı bazen yatırım şirketlerinde değil, sınıflarında saklıdır.

“Çocuklarımıza yalnızca başarılı olmayı mı öğretiyoruz, yoksa kandırılmadan ve kandırmadan yaşamayı da mı?”

Benim için Bilgece eğitimin başladığı yer tam burasıdır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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