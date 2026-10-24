Fon Zinciri Değil, Eğitim Zinciri Koptu

Çocuklarımız yıllarca matematik dersi görüyor. Kesir öğreniyorlar. Yüzde öğreniyorlar. Faiz hesaplıyorlar. Olasılık öğreniyorlar. Grafik okuyorlar.

Ama kaç öğrenci şu soruyu gerçek bir yaşam problemi olarak tartışıyor?

“Bir yatırım normal piyasa koşullarının çok üzerinde getiri vaat ediyorsa bunun riski nedir?”

Kaç çocuk risk-getiri ilişkisini gerçek hayat bağlamında öğreniyor? Kaç öğrenci bir tabloyu sorgulamayı, verinin kaynağını kontrol etmeyi, bir iddianın arkasındaki teşviki görmeyi öğreniyor?

Kaç genç şu cümleyi kurabiliyor: “Bu kadar yüksek kazanç nereden geliyor?”

Matematik sınavından 100 alan ama bu soruyu soramayan bir öğrenciyi matematikte gerçekten başarılı kabul edebilir miyiz?

Bence edemeyiz. Çünkü eğitim, bildiğini hayatta kullanamıyorsa dekorasyondur. Diplomaya yakışır. Hayata pek yaramaz.

Asıl mesele finansal okuryazarlıktan da büyük

Bu tabloyu yalnızca “finansal okuryazarlık eksikliği” diye açıklamak da yetmez. Çünkü mesele sadece yatırım fonunu anlamak değil. Mesele otoriteyle kurduğumuz ilişki.

Biz çocuklara çoğu zaman ne öğretiyoruz? Öğretmen söylediyse doğrudur. Kitapta yazıyorsa doğrudur. Müdür söylediyse doğrudur. Uzman söylediyse doğrudur.

Bir makamın, unvanın veya kurumun varlığı doğruyu garanti ediyormuş gibi davranıyoruz.

Oysa sağlıklı bir toplumun yurttaşı şunu öğrenmelidir:

“Güvenebilirim ama doğrularım.”

İşte eğitim sistemimizin öğretmekte en çok zorlandığı cümlelerden biri budur.

Bir toplum kandırılmaya okulda hazırlanır

Bu ağır bir cümle. Ama söyleyelim.

Bir toplum sürekli manipülasyona açık hale geliyorsa yalnızca manipüle edenleri konuşamayız. Bunu mümkün kılan kültürü de konuşmak zorundayız.

Çocuğa sürekli itaat etmeyi öğretirseniz yetişkin olduğunda otoriteyi sorgulamakta zorlanır. Çocuğun hata yapmasına izin vermezseniz risk değerlendirmeyi öğrenemez. Her sorunun tek cevabı olduğunu öğretirseniz karmaşık durumlarla karşılaştığında savunmasız kalabilir.

Başarıyı yalnızca para, statü ve sonuç üzerinden tanımlarsanız “daha fazla kazanmak” sorgulanması gerekmeyen bir amaç hâline gelir.

Ve en önemlisi: Etik muhakemeyi eğitimin dışına çıkarırsanız bilgili insanlar yetiştirebilirsiniz. Ama bilge insanlar yetiştiremezsiniz.

İşte tam burada yıllardır savunduğum Bilgelik Pedagojisi meselesi devreye giriyor.