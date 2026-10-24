Üç Yıkamalık Tişörtler ve Yüzeysel Hayatlar: "Vasatlık" Nasıl Yeni Normalimiz Oldu?
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İçten içe hepimiz o aynı derin yorgunluğu hissediyoruz. Hevesle başladığımız işlerin kursağımızda kalmasından, çabalayıp çabalayıp görünmez duvarlara toslamaktan o kadar tükendik ki, sessiz sedasız dev bir teslimiyet bayrağı çektik. Artık en iyisini, en kalitelisini talep etmek yerine 'başımı ağrıtmasın, ihtiyacı karşılasın yeter' diyerek kenara çekiliyoruz.
Geçenlerde Getir ve Veri Akademisi'nin bir araştırmasını okurken Bekir Bey’in kurduğu o tokat gibi cümle, yüzleşmekten kaçtığımız bu halimizin en acı özetiydi aslında: “Türk toplumu vasata razı olmuş durumda.”
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