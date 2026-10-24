Üç Yıkamalık Tişörtler ve Yüzeysel Hayatlar: "Vasatlık" Nasıl Yeni Normalimiz Oldu?

Bu vasatlık salgınının her yere nasıl sıçradığını geçenlerde çok acı bir şekilde tecrübe ettim. Geçmişte üst düzey yöneticilik yapmış, vizyonuna güvendiğim bir arkadaşıma, üzerinde titizlikle çalıştığım derinlikli ve dönüştürücü yeni programımdan bahsediyordum. Bana gayet rahat bir şekilde, 'İnsanlar artık derinliğe enerji/para ayırmaz. Ne kasıyorsun kendine bu kadar sorumluluk yükleyip? Ver hap bilgiyi, yap yüzeysel bir şeyler, sürümden kazan, paraya bak' dedi.

Yani bir işi hakkıyla yapma, insanın hayatına dokunma ve karşındakinin ödediği bedelin hakkını sonuna kadar verme çabası artık 'gereksiz yorgunluk' olarak görülüyor. Kalitesizliği ambalajlayıp kitlelere satmak ise 'ticari zeka' oldu! Alıcısı çok neticede.

Ben o hap bilgileri verip kalabalıkların vasatlığına oynamayı kendi adıma reddediyorum. Yorulmamak için sığındığımız o 'idare eder' limanı, aslında hepimizin potansiyelini içten içe çürüten sessiz bir zehir.

Şimdi kendimize dürüstçe soralım: Hayat, sadece 'idare eder' diyerek geçiştirmek, üç yıkamalık tişörtlere, 'uğraşmayayım' denilen sığ ilişkilere ve hap gibi yutulan yüzeysel bilgilere boyun eğmek için fazla kısa değil mi? Kalitesinden ödün verdiğimiz, 'aman ne olacak' diyerek kabullendiğimiz her deneyim, aslında yavaş yavaş kendi yaşam kalitemize kestiğimiz bir ceza olabilir mi?

Eğer okurken 'Evet, hepimiz tam olarak bu çarkın içindeyiz' dediyseniz, derin bir kriz nefesi alın ve bu yazıyı standartlarını yeniden yükseltmek istediğiniz o dostunuza gönderin. Belki de çıtayı tekrar yukarı çekmenin, en iyisini talep etme cesaretini hatırlamanın vakti çoktan gelmiştir