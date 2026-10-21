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Şenol Güneş Uzungöl'de Ördeklere Yem Atarken Görüntülendi

Şenol Güneş Uzungöl'de Ördeklere Yem Atarken Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.10.2026 - 11:17

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Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş'in Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Güneş birkaç gün önce Trabzon'da katıldığı 3. TÜRKSOY Gençlik Forumu'nda, Milli Takım'ın başına Türk bir teknik direktörün gelmesi gerektiğini söylemişti. Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışı sürerken yapılan bu çıkış futbol gündeminde geniş yer bulmuştu. 20 Ekim'de ise Sergen Yalçın'ın A Milli Takım teknik direktörlüğü resmen açıklandı. Güneş'in Uzungöl görüntüleri bu yoğun gündemin hemen ardından geldi. Güneş, Milli Takım'ın başındayken de Uzungöl'e uğramış, 2021'de Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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