Şenol Güneş, Milli Takımın Başına Türk Teknik Direktör Gelmesi Gerektiğini Söyledi

Güneş, Milli Takım'ın başında Türk bir teknik direktör olması gerektiğini söyledi. Türkiye'de bu görevi üstlenebilecek birçok genç teknik direktör bulunduğunu belirten Güneş, 'Bizim insanımız başarılıdır, yapar' dedi. Antrenörü kendi imkânlarımızla yetiştirmemiz ve bulmamız gerektiğini vurgulayan tecrübeli hoca, 'Antrenörümüzü kendimiz üretebilmeli ve bulmalıyız' ifadelerini kullandı.

Yabancı oyuncuların sayısı arttıkça ülkedeki yabancı teknik direktörlerin de arttığını hatırlatan Güneş, yabancıların neden geldiğini tartışmayacağını ve kimseyi ötekileştirmediğini de sözlerine ekledi. Forumda Montella'nın ayrılmasının ardından Milli Takım'ın başına yabancı bir teknik direktör gelip gelmeyeceği de sorulmuştu.