Şenol Güneş, Milli Takımın Başına Türk Teknik Direktör Gelmesi Gerektiğini Söyledi
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Şenol Güneş, 19 Ekim'de Trabzon'da düzenlenen 3. TÜRKSOY Gençlik Forumu'nda öğrencilerin sorularını yanıtladı. A Milli Takım'ın eski teknik direktörü, konuşmasında futbol kamuoyunun haftalardır tartıştığı konuya değindi: Milli Takım'ın başına kimin geçeceği. Federasyonun 9 Ekim'de Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı alması, Uluslar Ligi'nde oynadığı dört maçı da kaybeden takımın başına yabancı bir isim mi yoksa yerli bir hoca mı geleceği sorusunu yeniden açmıştı. Güneş, forumda yöneltilen bu soruya net bir yanıt verdi. Teknik direktörün Türk olması gerektiğini söyleyen tecrübeli hoca, gerekçesini kendi Dünya Kupası üçüncülüğü üzerinden anlattı.
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Güneş: Türkiye'de bu görevi yapabilecek birçok genç teknik direktör var
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2002 üçüncülüğü Türkiye'yi henüz dünya futbol ülkesi yapmadı
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