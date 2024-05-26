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A Takımı Bunlar: Hollywood Dünyasında Fırtına Gibi Esen 10 Film Yıldızı Belli Oldu!

A Takımı Bunlar: Hollywood Dünyasında Fırtına Gibi Esen 10 Film Yıldızı Belli Oldu!

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 12:27

Timothée, Sydney ve Glen yeni Leo, Scarlett ve Tom mu? Hollywood'un stüdyo yöneticileri kesinlikle öyle olduklarını umuyorlar. Bir zamanlar Hollywood'un en genç film yıldızları Marvel veya DC'den çıkarken şimdilerde durum çok farklı. The Hollywood Reporter geçtiğimiz gün Hollywood'da fırtınalar estiren 10 yetenekli genç yıldızı listeledi. Gelin o isimlere hep birlikte bakalım.

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1. Austin Butler

1. Austin Butler

Butler'ın film kariyeri, 2022'de Baz Luhrmann'ın biyografik filmi 'Elvis'te Elvis Presley'i canlandırmasıyla önemli bir dönemeç almıştır. İkonik müzisyeni canlandırması, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamış ve oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu rol, onun karmaşık karakterleri ele alma yeteneğini göstermiş ve Hollywood'da önde gelen bir aktör olarak statüsünü pekiştirmiştir.

2. Timothée Chalamet

2. Timothée Chalamet

Call Me by Your Name' filmindeki performansı, Chalamet'e dünya çapında ün kazandırmış ve En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı getirmiştir. Bu rolüyle birçok ödül kazanmış ve eleştirmenler tarafından övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca Oscar'a aday gösterilen en genç ikinci erkek oyuncu olmuştur. Denis Villeneuve'ün epik bilim kurgu filmi 'Dune'da Paul Atreides karakterini canlandırmış ve bu rolüyle de büyük beğeni toplamıştır. Kariyeri hızla yükselmeye devam eden Chalamet, gelecekte de sinema dünyasında önemli işlere imza atmaya devam edecektir.

3. Jacob Elordi

3. Jacob Elordi

Elordi'nin kariyeri, 2018 yılında Netflix'te yayımlanan romantik komedi filmi 'The Kissing Booth' ile büyük bir çıkış yapmıştır. Filmde canlandırdığı Noah Flynn karakteri, ona geniş bir hayran kitlesi kazandırmış ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamıştır. Elordi'nin kariyerindeki bir diğer önemli dönüm noktası, HBO'nun çok beğenilen dizisi 'Euphoria'da Nate Jacobs karakterini canlandırması olmuştur. Bu rol, onun yeteneklerini daha geniş bir kitleye göstermesine ve eleştirmenler tarafından takdir edilmesine olanak tanımıştır.

4. Paul Mescal

4. Paul Mescal

Mescal, kariyerine tiyatro sahnesinde başlamıştır. 'The Great Gatsby' ve 'The Plough and the Stars' gibi oyunlardaki performanslarıyla övgü almıştır. Paul Mescal'ın büyük çıkışı, 2020 yılında Sally Rooney'nin çok satan romanından uyarlanan 'Normal People' dizisindeki Connell Waldron rolüyle olmuştur. Bu dizi, Mescal'ın uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamış ve ona büyük bir hayran kitlesi kazandırmıştır. Mescal, bu rolüyle BAFTA TV Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmış ve Primetime Emmy Ödülleri'nde de adaylık elde etmiştir. 'Normal People' dizisindeki başarısının ardından Mescal, kariyerine hızla devam etmiş ve çeşitli önemli projelerde yer almıştır. 2021 yılında 'The Lost Daughter' filminde ve 2022 yılında 'Carmen' adlı müzikal filmde rol almıştır. Ayrıca, Maggie Gyllenhaal'ın yönettiği 'The Lost Daughter' filmindeki performansıyla da dikkat çekmiştir.

5. Jenna Ortega

5. Jenna Ortega

Ortega'nın kariyeri, genç yaşında aldığı çeşitli televizyon rolleriyle başlamıştır. İlk önemli rolü, The CW'nin popüler dizisi 'Jane the Virgin'de genç Jane rolü olmuştur. Bu rol, onun yeteneklerini geniş bir izleyici kitlesine tanıtmasına yardımcı olmuştur. Ortega, Disney Channel'ın 'Stuck in the Middle' dizisinde başrol oynayarak büyük bir çıkış yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında yayınlanan bu dizide, ortanca çocuk Harley Diaz karakterini canlandırmıştır. Bu rol, ona geniş bir genç hayran kitlesi kazandırmış ve Disney Channel'ın önemli yüzlerinden biri haline gelmiştir. Jenna Ortega, Netflix'in 'You' dizisinin ikinci sezonunda Ellie Alves karakteriyle dikkat çekmiştir. Ayrıca, 2021 yılında Netflix'in korku-komedi serisi 'The Babysitter: Killer Queen' ve 'Yes Day' filmlerinde rol almıştır. Ancak en büyük çıkışlarından biri, Tim Burton'ın yönettiği ve 'The Addams Family' karakterlerinden biri olan Wednesday Addams'ı canlandırdığı 'Wednesday' dizisiyle olmuştur. Bu rol, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

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6. Glen Powell

6. Glen Powell

Powell'ın kariyeri, televizyon dizilerinde ve küçük film rolleriyle başlamıştır. İlk büyük çıkışını 2007 yapımı 'The Great Debaters' filminde küçük bir rolle yapmıştır. Ancak esas dikkat çekici rolü, 2012 yapımı 'The Dark Knight Rises' filminde bir destekleyici karakter olarak yer almasıyla gelmiştir. Ünlü oyuncu, 2015 yılında Ryan Murphy'nin 'Scream Queens' dizisinde Chad Radwell karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yapmıştır. Bu rol, onun komedi yeteneklerini sergilemesine olanak tanımış ve geniş bir hayran kitlesi kazanmasını sağlamıştır. 2016 yılında ise 'Everybody Wants Some!!' filminde Finnegan rolüyle de dikkat çekmiştir. Powell, 2022 yılında vizyona giren ve büyük bir başarı elde eden 'Top Gun: Maverick' filminde Teğmen 'Hangman' Seresin rolünü canlandırmıştır. Bu rol, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamıştır.

7. Florence Pugh

7. Florence Pugh

Pugh, 2014 yılında 'The Falling' adlı filmle profesyonel oyunculuk kariyerine başlamış ancak asıl çıkışını 2016 yılında 'Lady Macbeth' filmindeki Katherine Lester rolüyle yapmıştır. Bu performansı, ona birçok ödül ve adaylık kazandırmıştır. 2018 yılında, Netflix'in 'Outlaw King' filminde Elizabeth de Burgh rolünü canlandırmıştır. Aynı yıl, 'The Little Drummer Girl' adlı mini dizide de önemli bir rol üstlenmiştir. Greta Gerwig'in 'Little Women' uyarlamasındaki Amy March karakteri ona En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandırmıştır. Ünlü oyuncu 2021 yılında Marvel Sinematik Evreni'ne katılmış ve 'Black Widow' filminde Yelena Belova karakterini canlandırmıştır. Bu rol, onun uluslararası popülaritesini daha da artırmıştır.

8. Sydney Sweeney

8. Sydney Sweeney

Kariyerine çeşitli televizyon dizilerinde küçük roller alarak başlayan Sweeney, 'Criminal Minds,' '90210,' 'Grey's Anatomy,' ve 'Pretty Little Liars' gibi popüler dizilerde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Sydney Sweeney'nin kariyerindeki büyük çıkışı ise Hulu'nun distopik dizisi 'The Handmaid's Tale'deki Eden Spencer rolüyle gelmiştir. Bu rol, onun geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağlamıştır. Ardından, HBO'nun çok beğenilen dizisi 'Euphoria'da Cassie Howard karakterini canlandırarak büyük bir başarı elde etmiştir. Bu rolüyle, gençlerin yaşadığı zorlukları ve karmaşık duygusal deneyimleri derinlemesine yansıtan bir performans sergilemiştir.

9. Anya Taylor-Joy

9. Anya Taylor-Joy

Taylor-Joy, modellik yaparak kariyerine başlamış, ardından oyunculuğa geçiş yapmıştır. İlk büyük çıkışını 2015 yılında Robert Eggers'ın yönettiği 'The Witch' filmindeki Thomasin rolüyle yapmıştır. 2016 yılında M. Night Shyamalan'ın 'Split' filminde Casey Cooke karakterini canlandırmış ve bu rolü 2019 yılında 'Glass' filminde tekrar etmiştir. 2017 yılında 'Thoroughbreds' filminde ve 2019'da 'Emma' filminde başrol oynamış, Jane Austen'ın klasik romanının modern uyarlamasında Emma Woodhouse karakterini canlandırmıştır. Ancak Anya Taylor-Joy'un en büyük çıkışlarından biri, 2020 yılında Netflix'te yayımlanan 'The Queen's Gambit' dizisindeki Beth Harmon rolüyle olmuştur. Bu mini dizi, dünya genelinde büyük bir popülarite kazanmış ve Taylor-Joy'un performansı eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük övgü almıştır. Bu rol, ona Altın Küre ve Screen Actors Guild Awards gibi birçok prestijli ödül kazandırmıştır.

10. Zendaya

10. Zendaya

Zendaya, Disney Channel'daki başarısının ardından televizyon ve sinema dünyasında çeşitli projelerde yer aldı. 'K.C. Undercover' gibi dizilerde ve 'Spider-Man: Homecoming' (2017) ve devam filmlerinde Michelle 'MJ' Jones karakterini canlandırdığı Marvel Sinematik Evreni'nde yer aldı. Ayrıca, HBO'nun gençlik draması 'Euphoria'da (2019-günümüz) zorlu bir karakter olan Rue Bennett'ı canlandırarak büyük beğeni topladı ve eleştirmenlerden övgüler aldı. Bu rolüyle, birçok ödül kazandı ve Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Ayrıca 'Dune' ve 'Challengers' filmlerindeki performansıyla da eleştirmenler tarafından çok övüldü.

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