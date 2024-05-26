A Takımı Bunlar: Hollywood Dünyasında Fırtına Gibi Esen 10 Film Yıldızı Belli Oldu!
A Takımı Bunlar: Hollywood Dünyasında Fırtına Gibi Esen 10 Film Yıldızı Belli Oldu!
Timothée, Sydney ve Glen yeni Leo, Scarlett ve Tom mu? Hollywood'un stüdyo yöneticileri kesinlikle öyle olduklarını umuyorlar. Bir zamanlar Hollywood'un en genç film yıldızları Marvel veya DC'den çıkarken şimdilerde durum çok farklı. The Hollywood Reporter geçtiğimiz gün Hollywood'da fırtınalar estiren 10 yetenekli genç yıldızı listeledi. Gelin o isimlere hep birlikte bakalım.
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1. Austin Butler
2. Timothée Chalamet
3. Jacob Elordi
4. Paul Mescal
5. Jenna Ortega
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6. Glen Powell
7. Florence Pugh
8. Sydney Sweeney
9. Anya Taylor-Joy
10. Zendaya
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