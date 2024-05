A Takımı Bunlar: Hollywood Dünyasında Fırtına Gibi Esen 10 Film Yıldızı Belli Oldu!

Ortega'nın kariyeri, genç yaşında aldığı çeşitli televizyon rolleriyle başlamıştır. İlk önemli rolü, The CW'nin popüler dizisi 'Jane the Virgin'de genç Jane rolü olmuştur. Bu rol, onun yeteneklerini geniş bir izleyici kitlesine tanıtmasına yardımcı olmuştur. Ortega, Disney Channel'ın 'Stuck in the Middle' dizisinde başrol oynayarak büyük bir çıkış yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında yayınlanan bu dizide, ortanca çocuk Harley Diaz karakterini canlandırmıştır. Bu rol, ona geniş bir genç hayran kitlesi kazandırmış ve Disney Channel'ın önemli yüzlerinden biri haline gelmiştir. Jenna Ortega, Netflix'in 'You' dizisinin ikinci sezonunda Ellie Alves karakteriyle dikkat çekmiştir. Ayrıca, 2021 yılında Netflix'in korku-komedi serisi 'The Babysitter: Killer Queen' ve 'Yes Day' filmlerinde rol almıştır. Ancak en büyük çıkışlarından biri, Tim Burton'ın yönettiği ve 'The Addams Family' karakterlerinden biri olan Wednesday Addams'ı canlandırdığı 'Wednesday' dizisiyle olmuştur. Bu rol, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.