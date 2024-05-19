A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli Sakatlıklardan Dert Yandı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli Sakatlıklardan Dert Yandı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçında İtalya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, ikinci yenilgisini alırken İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli, genel durumu değerlendirdi. (Enes Yalnız, TRT Spor Yıldız)
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Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci maçında Hollanda'yı 3-1'le geçmişti.
İlk galibiyetin ardından dün İtalya ile kozlarını paylaşan Filenin Sultanları, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Milli voleybolcuların başantrenörü Santarelli, mağlubiyete dair konuştu.
Santarelli'nin gündeminde sakatlıklar vardı. 👇
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