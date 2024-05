A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli Sakatlıklardan Dert Yandı!

'Şu an bazı sakatlarımız var, onlara fazlaca odaklanıyoruz. Oyuncuları fazlaca rotasyona sokmaya çalışıyorum.

Gerçekten zaman ihtiyacım var çünkü geçen yaz farklı bir şekilde başlamıştık. O an en iyi çözümü bulmuştum ama şu an ortalarda bir problemimiz var. Çokca rotasyona gidiyoruz. Zehra'nın omzundan iyileşmeye çalışıyor, Eda sakat. Şu an bizim için kolay değil.

Zaman ihtiyacım var, çok zamana ihtiyacım var çünkü oyuncularımı gördüğümde tamam belki de istediğim yere varmak için çok zamana ihtiyacımız var dedim. '