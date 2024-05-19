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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli Sakatlıklardan Dert Yandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli Sakatlıklardan Dert Yandı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.05.2024 - 14:20

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçında İtalya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, ikinci yenilgisini alırken İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli, genel durumu değerlendirdi. (Enes Yalnız, TRT Spor Yıldız)

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Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci maçında Hollanda'yı 3-1'le geçmişti.

Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci maçında Hollanda'yı 3-1'le geçmişti.

İlk galibiyetin ardından dün İtalya ile kozlarını paylaşan Filenin Sultanları, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

İlk galibiyetin ardından dün İtalya ile kozlarını paylaşan Filenin Sultanları, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Milli voleybolcuların başantrenörü Santarelli, mağlubiyete dair konuştu.

Milli voleybolcuların başantrenörü Santarelli, mağlubiyete dair konuştu.

Santarelli'nin gündeminde sakatlıklar vardı. 👇

Santarelli'nin gündeminde sakatlıklar vardı. 👇

'Şu an bazı sakatlarımız var, onlara fazlaca odaklanıyoruz. Oyuncuları fazlaca rotasyona sokmaya çalışıyorum. 

Gerçekten zaman ihtiyacım var çünkü geçen yaz farklı bir şekilde başlamıştık. O an en iyi çözümü bulmuştum ama şu an ortalarda bir problemimiz var. Çokca rotasyona gidiyoruz. Zehra'nın omzundan iyileşmeye çalışıyor, Eda sakat. Şu an bizim için kolay değil. 

Zaman ihtiyacım var, çok zamana ihtiyacım var çünkü oyuncularımı gördüğümde tamam belki de istediğim yere varmak için çok zamana ihtiyacımız var dedim. '

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