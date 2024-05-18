Maça Yedek Kadroyla Çıkan İtalya'ya 3-1 Kaybeden Filenin Sultanları'na Gelen Yorumlar
Maça Yedek Kadroyla Çıkan İtalya'ya 3-1 Kaybeden Filenin Sultanları'na Gelen Yorumlar
Geçtiğimiz yılı üç kupa ile noktalayan ve tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı için yeni sezon iyi başlamadı. Filenin Sultanları, 2024 Milletler Ligi'ndeki ilk üç maçından bir galibiyet çıkarabildi. Şu ana kadar ortaya koyulan performans, hayal kırıklığı yarattı.
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Ligin Antalya etabında oynadığı ilk maçta 22 resmi galibiyetin ardından Japonya'ya 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup etmişti.
Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlar, galibiyetin ardından İtalya karşısına çıktı. İtalya'nın önemli isimlerinin olmadığı maçta Milliler, parkeden 3-1 mağlup ayrıldı.
Şu ana kadar oynanan oyun ve alınan sonuçlar, voleybolseverlerin beklentisinin altında kaldı. 👇
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Kusura bakmayın ama daha az sosyal medya kullanıp biraz da antreman yaparlarsa eski hallerine dönerler.
Rehavet üst düzey..acil toplu olarak destek lazım..Eda kaptan 1 yıl daha devam edeydin iyiydi..