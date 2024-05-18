Maça Yedek Kadroyla Çıkan İtalya'ya 3-1 Kaybeden Filenin Sultanları'na Gelen Yorumlar

Geçtiğimiz yılı üç kupa ile noktalayan ve tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı için yeni sezon iyi başlamadı. Filenin Sultanları, 2024 Milletler Ligi'ndeki ilk üç maçından bir galibiyet çıkarabildi. Şu ana kadar ortaya koyulan performans, hayal kırıklığı yarattı.