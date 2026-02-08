onedio
9 Şubat 2026 Elektrikler Kesilecek mi? Simpsonlar Elektrik Kesintisi Bölümü Nedir, Ne Olacak?

08.02.2026 - 22:14

Simpsonlar'da yer alan bazı sahnelerin, geleceğe dair 'kehanetler' olduğu zaman zaman iddia ediliyor. Bu kez de Simpsonlar'daki bir bölümde 9 Şubat 2026’da 72 saat sürecek elektrik kesintisine dair bir görüntü olduğu iddia edildi. Sosyal medyada yayılan görsellerde Simpsonlar'da 9 Şubat tarihinde küresel bir elektrik kesintisi yaşandığı görüldü. 

Peki bu görseller gerçek mi? 9 Şubat 2026 elektrik kesilecek mi?

9 Şubat 2026 Elektrikler Kesilecek mi?

Sosyal medyada '9 Şubat 2026'da tüm dünyada elektrikler kesilecek' iddiası dolaşmaya başladı. Bu iddianın kaynağı olarak da Simpsonlar gösterildi. Bugüne kadar Simpsonlar'daki bazı sahnelerin gerçekleştiği iddia edilmiş ve bu meşhur animasyona 'kahin' gözüyle bakılmaya başlanmıştı. Bu kez de Simpsonlar'da 9 Şubat 2026 tarihli küresel çapta bir elektrik kesintisi sahnesi olduğu iddia edildi. 

Fakat bu iddialar doğru değildir. Simpsonlar'da 9 Şubat 2026'da elektrikler kesilecekmiş gibi görünen görsel, yapay zekayla yapılmıştır. AA Teyit Hattı tarafından yapılan incelemelerde, sosyal medyadaki görsellerin yapay zekayla oluşturulduğu tespit edilmiştir.

9 Şubat 2026'da elektrik kesilmeyecek, sosyal medyada dolaşan iddialar ise asılsız.

Simpsonlar Elektrik Kesintisi İddiası Doğru mu?

The Simpsons dizisindeki elektrik kesintisi iddiası doğru değildir. ABD yapımı Simpsonlar dizisinin geleceğe dair kehanetlerde bulunduğu iddiaları zaman zaman sosyal medyada gündem olur. Ancak bu iddiaların birçoğu asılsızdır. Son olarak gündemimize gelen 'küresel çapta elektrik kesintisi' iddiası da doğru değildir. 

Simpsonlar Elektrik Kesintisi Bölümü

Simpsonların küresel çapta elektrik kesintisini gösteren bir bölümü yoktur. Sosyal medyada paylaşılan görseller, yapay zekayla üretilmiştir. Dizinin yayınlanan tüm bölümleri incelenmiş ve iddiayı doğrulayan herhangi bir sahneye rastlanmamıştır.

9 Şubat'ta Ne Olacak, Elektrikler Gidecek mi?

9 Şubat'ta küresel çapta bir elektrik kesintisi olacağı iddia ediliyor ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde beklenen bir elektrik kesintisi söz konusu değildir. 

Ancak ülkemizde bazı bakım, onarım veya altyapı çalışmaları nedeniyle kısa süreli elektrik kesintileri yaşanabilir. Bu elektrik kesintileri de yetkili makamlar tarafından duyurulur.

