9 Şubat 2026 Elektrikler Kesilecek mi? Simpsonlar Elektrik Kesintisi Bölümü Nedir, Ne Olacak?

Sosyal medyada '9 Şubat 2026'da tüm dünyada elektrikler kesilecek' iddiası dolaşmaya başladı. Bu iddianın kaynağı olarak da Simpsonlar gösterildi. Bugüne kadar Simpsonlar'daki bazı sahnelerin gerçekleştiği iddia edilmiş ve bu meşhur animasyona 'kahin' gözüyle bakılmaya başlanmıştı. Bu kez de Simpsonlar'da 9 Şubat 2026 tarihli küresel çapta bir elektrik kesintisi sahnesi olduğu iddia edildi.

Fakat bu iddialar doğru değildir. Simpsonlar'da 9 Şubat 2026'da elektrikler kesilecekmiş gibi görünen görsel, yapay zekayla yapılmıştır. AA Teyit Hattı tarafından yapılan incelemelerde, sosyal medyadaki görsellerin yapay zekayla oluşturulduğu tespit edilmiştir.

9 Şubat 2026'da elektrik kesilmeyecek, sosyal medyada dolaşan iddialar ise asılsız.