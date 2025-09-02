9 Eylül 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
9 Eylül Salı 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr 209 TL
Züber Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 375 TL
Balparmak Süzme Çiçek Balı Yayla ve Ova 850 gr 399 TL
