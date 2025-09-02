onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
9 Eylül 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 9 Eylül 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.09.2025 - 11:25

9 Eylül Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr 209 TL

Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr 209 TL

  • Dost Pastörize Caffe Latte 1 Litre 49,50 TL

  • Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 279 TL

  • Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 299 TL

  • Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 239 TL

  • Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 255 TL

  • Sek Labne 3x180 gr 109 TL

  • Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 15 TL

  • Peysan Yarım Yağlı Tava Peyniri 1000 gr 129,50 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 62,50 TL

  • İçim Tereyağı 750 gr 299 TL

  • Sek Süzme Yoğurt 400 gr 49,50 TL

  • Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 89,50 TL

  • Danone Probiyotik Bowl 150 gr 36,50 TL

  • Dost Ayran 2 Litre 54,50 TL

  • Dost Naneli Ayran 300 ml 11,75 TL

  • Feast Patates Churros 1000 gr 88 TL

  • Gedik Piliç Döner 500 gr 129 TL

  • Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 gr 89 TL

  • Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr 89 TL

  • Bonfilet Dana Steak Burger 3x120 gr 225 TL

  • Tatlı Bey Fırınlanmış Peynir Helvası 200 gr 39,50 TL

  • Pınar Açıkbüfe Hindi Salam 50 gr 10 TL

Züber Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 375 TL

Züber Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 375 TL

  • Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr 389 TL

  • Nestle Nesquik Çikolatalı İçecek Tozu 375 gr 125 TL

  • Sırma Portakal Çiçeği & Misket Limonu Aromalı, Limonlu Mineralli Gazlı İçecek 6x250 ml 79,50 TL

  • Pin Reyhan’lı Aromalı Soğuk Çay 1 Litre 34,50 TL

  • Kilikya Şalgam Suyu 3 Litre 49,50 TL

  • Ülker Caramio 7 gr 4,50 TL

  • Torku Kaplamalı Gofret 25 gr 3,75 TL

  • Ülker Piko Sütlü Çikolata Kaplı Portakal Aromalı Bar 29 TL

  • Kurabiyecizade Kurabiye Çeşitleri (Elmalı, Damla Çikolatalı) 64,50 TL

  • Ülker Altınbaşak Yoğurt ve Mevsim Çeşnili Kraker 120 gr 31 TL

  • Ülker Çokoprens 30 gr 5 TL

  • Ülker 9 Kat Tat Fındık Kremalı Gofret 39 gr 7 TL

  • Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 gr 119 TL

  • Ülker Dankek Pöti Meyveli Kek 35 gr 7 TL

  • Eti Popkek Şeftalili Kek 55 gr 11 TL

  • Cino Sütlü Çikolata Kaplı Bar 25 gr 5 TL

  • Ülker Cocostar Çikolata Kaplamalı Bisküvi 22 gr 7,50 TL

  • Eti Gong Pops Peynir ve Soğan Aromalı Mısır Patlağı 110 gr 45 TL

  • Bonart Oyuncaklı Yumurta 3x20 gr 35 TL

  • Eti Muz Kremalı Bisküvi 61 gr 9,75 TL

  • Derme Yaş Hurma 500 gr 99 TL

  • Patos Rolls Mısır Cipsi Jalapeno Lime Aromalı 109 gr 29,50 TL

  • Star Krak Mısır Çerezi 150 gr 29,50 TL

  • Proteinocean Protein Bar Tiramisu Aromalı 50 gr 45 TL

  • Doğanay Limonata 2 Litre 49 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Balparmak Süzme Çiçek Balı Yayla ve Ova 850 gr 399 TL

Balparmak Süzme Çiçek Balı Yayla ve Ova 850 gr 399 TL

  • Safya Mısır Yağı 5 Litre 339 TL

  • Kent Boringer Natürel Sızma Zeytinyağı Sprey 250 ml 99 TL

  • Efsane Baldo Pirinç 5 Kg 355 TL

  • Saban Yerli Yaprak Kırmızı Mercimek 1 Kg 49,50 TL

  • Yayla Bulgur Çeşitleri 31,50 TL

  • Yayla Pirinç Çeşitleri 1 Kg 57,50 TL

  • PastaVilla Junior Sevimli Rakamlar Makarnası 350 gr 22,50 TL

  • PastaVilla Makarna Çeşitleri 27,50 TL

  • Makaroma Lazanya 500 gr 85 TL

  • Lokman Geleneksel Reçel Çeşitleri 69,50 TL

  • Cem Kırma Yeşil Zeytin 1 Kg 201-260 adet/kg 145 TL

  • Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 Kg 145 TL

  • Fide Közlenmiş Patlıcan 650 gr 49 TL

  • Sana Margarin Klasik Kase 250 gr 34,50 TL

  • Yeni Kavaklıdere Beyaz Sirke 2 Litre 29,50 TL

  • Dardanel Ton Balığı Eko Poşet 80 gr 37,50 TL

  • Seres Et ve Tavuk Sosu Çeşitleri 69 TL

  • Gourmy Değirmenli Çeşni Çeşitleri 80&90 gr 45 TL

  • Kent Boringer Kentquick Topping Sos Çeşitleri 49,50 TL

  • Gesaş Helva Çeşitleri 500 gr 55 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın