80’ler Glam Metal Sahnesinde Skandallara Doymayan 12 Grup

Twisted Sister her ne kadar sahnede teatral bir enerji yaratsa da, grup üyeleri müzik dünyasının baskısı altında ezildi. Dee Snider’ın sansür yasalarına karşı Kongre’de yaptığı konuşma, o dönemde büyük yankı uyandırdı. Bir yandan “Gençliği yoldan çıkarıyorlar!” suçlamaları, diğer yandan içsel anlaşmazlıklar derken, Dee Snider gruptan ayrıldı ve plak şirketi Twisted Sister ile olan anlaşmasını feshetti ve böylelikle grup dağıldı.