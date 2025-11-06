onedio
80’ler Glam Metal Sahnesinde Skandallara Doymayan 12 Grup

İrem Coşkun
06.11.2025 - 16:01

Kabarık saçlar ve deri pantolonların hüküm sürdüğü 80’ler glam metal dönemi, sadece müzikle değil skandallarıyla da tarihe geçti! Sahne arkası kavgalar, uyuşturucu krizleri, yasak aşk üçgenleri... O dönem, rock yıldızı olmanın “sınır tanımamak” demek olduğu yıllardı. İşte 80’lerin en sansasyonel metal grupları. 👇

1. Mötley Crüe

Mötley Crüe, rock tarihinin belki de en tehlikeli grubuydu. Rock and Roll'u dibine kadar yaşadılar desek yalan olmaz! Nikki Sixx’in uyuşturucu yüzünden ölümden dönmesi, Vince Neil’in ölümcül araba kazası ve Tommy Lee’nin magazin tarihine geçen çalkantılı ilişkileriyle grup tam bir kaos makinesiydi! Her konserleri ayrı bir skandala sahne olurdu. Neredeyse hiç ayık gezmeyen, çılgınlıklarıyla menajerlerini bile çileden çıkaran bir gruptan bahsediyoruz!

2. Poison

Poison, makyaj ve kostümleriyle sahnede parıyordu ama kuliste işler hiç öyle değildi. Bret Michaels ile C.C. DeVille’in bitmek bilmeyen egosu ve kavgası neredeyse grubun sonunu getirecekti! MTV döneminin en parlak grubu olsalar da, 80’lerin sonunda sahne arkası krizleriyle gündemden düşmediler. Çünkü çoğu zaman yumrukların konuştuğu skandallara imza atıyorlardı!

3. Guns N’ Roses

Guns N’ Roses tam olarak “glam” kategorisine girmese de 80’lerin rock atmosferini en iyi yansıtan gruplardan biriydi. Axl Rose’un sahnede yarıda bıraktığı konserler, grubun alkol ve uyuşturucu yüzünden iptal edilen turneleri… Hepsi rock tarihine kazındı! Axl’ın kibri ve Slash’in çılgınlığı derken, olaylar grubun dağılmasına kadar gitti ama yıllar sonra bir araya gelerek turnelerine devam ettiler.

4. Warrant

5. Ratt

Ratt, 80’lerde Los Angeles kulüp sahnelerinin en çok konuşulan gruplarındandı. Fakat uyuşturucu, ego savaşları ve grubun içindeki sürekli liderlik kavgaları onları da parçaladı. Stephen Pearcy’nin sahneye sarhoş çıkması ve basçı Juan Croucier’in ani ayrılığı, grubun tüm başarısına gölge düşürdü.

6. Twisted Sister

Twisted Sister her ne kadar sahnede teatral bir enerji yaratsa da, grup üyeleri müzik dünyasının baskısı altında ezildi. Dee Snider’ın sansür yasalarına karşı Kongre’de yaptığı konuşma, o dönemde büyük yankı uyandırdı. Bir yandan “Gençliği yoldan çıkarıyorlar!” suçlamaları, diğer yandan içsel anlaşmazlıklar derken, Dee Snider gruptan ayrıldı ve plak şirketi Twisted Sister ile olan anlaşmasını feshetti ve böylelikle grup dağıldı.

7. Cinderella

Cinderella’nın gösterişli imajı, arka plandaki çatışmaları gizleyemedi. Vokalist Tom Keifer’in ses problemleri, alkolle birlikte kariyerlerini sarsarken; grup içi kavgalar ve menajerle yaşanan davalar da medyaya sızdı. Onlar, masalsı isimlerine rağmen gerçek bir trajediyi yaşadılar...

8. Quiet Riot

Quiet Riot, 80’lerin en enerjik gruplarından biriydi ama bu başarıyı sürdüremediler. Vokalist Kevin DuBrow’un kibirli tavırları, grubun diğer üyeleriyle arasını açtı. MTV’deki patlamalarından sonra DuBrow’un her röportajda diğer gruplara sataşması, onları sektörde dışlanan bir grup haline getirdi.

9. Skid Row

Genç, öfkeli ve asi… Skid Row tam bir enerji topu gibiydi! Grubun vokalisti Sebastian Bach’ın sahneye attığı içkiler, kavgalar ve medyaya yansıyan argo çıkışları grubu sürekli manşetlerde tuttu. Grubun menajeri bile sonunda “Yeter artık!” deyip ayrıldı! Bu olaylar sonucunda Sebastian Bach gruptan kovuldu ve solo kariyerine yöneldi.

10. W.A.S.P.

Kanlı sahne şovları, kafatası aksesuarları ve sansür yasalarıyla olan bitmek bilmeyen mücadeleleriyle W.A.S.P., döneminin en tartışmalı grubuydu! Blackie Lawless, sahnede çiğ et savururken medyanın hedefi haline geldi. “Hayvan kurban ediyorlar!” manşetleri grubu hem yasaklı hale getirdi hem de efsane olmasını sağladı!

11. L.A. Guns

L.A. Guns, müziklerinden çok grup içi skandallarıyla bilindi. Sürekli değişen kadrolar, üyelerin birbirine attığı iftiralar ve ego savaşları, grubun kariyerini baltaladı! Hollywood’un gece hayatına fazlasıyla kapılıp müzikten uzaklaştılar. 80’lerin sonunda L.A. Guns sahnelerde değil, magazin gündeminde konuşuluyordu.

12. Faster Pussycat

Faster Pussycat, Los Angeles bar sahnesinin kirli enerjisini doğrudan sahneye taşıyan bir gruptu. Vokalist Taime Downe’ın çılgın gece hayatı, grubun imajının bir parçası haline geldi. Fakat madde kullanımı ve sahne arkasındaki kavgalar, grubun müziğinin önüne geçti. Grubun adı “hızlı”ydı ama düşüşleri ondan da hızlı oldu...

