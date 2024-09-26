8 Soruda Mutfakta Ne Kadar Gelişebileceğini Tahmin Ediyoruz!
8 Soruda Mutfakta Ne Kadar Gelişebileceğini Tahmin Ediyoruz!
Mutfakta ne kadar gelişebileceğini merak mı ediyorsun? Bu test, mutfak becerilerini değerlendirerek, hangi alanlarda ilerleyebileceğini tahmin etmemize yardımcı olacak. Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Kaç yıldır yemek yapıyorsun?
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2. Günün kaç saati mutfakta geçiyor?
3. Hiç evde ekmek yaptın mı?
4. Peki, bu tatlılardan hangisini yapmak istesen çok iyi yaparsın?
5. Yemek yaparken hangisi sensin?
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