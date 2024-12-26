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Sizin Oylarınızla En İyi Gün Yemeğini Seçiyoruz!

etiket Sizin Oylarınızla En İyi Gün Yemeğini Seçiyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 19:01

Herkesi buraya alalım! Bugün mutfakları çınlatıyoruz ve en lezzetli gün yemeğini birlikte seçiyoruz! Oyunu ver, kazananı birlikte belirleyelim!

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1. Senin için en iyi zeytinyağlı gün yemeği hangisi?

2. Günde olmazsa olmaz en iyi hamur işi sence hangisi?

3. Peki ya senin tuzlu seçimim hangisinden yana?

4. Biliyoruz, hepsi harika görünüyor ama bir tane seçme hakkın var... Senin için en iyi tatlı hangisi?

5. Bu konuda hemfikiriz ki böreksiz gün olmaz ama asıl soru hangisi vazgeçilmez olan?

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6. Herkesin kek tercihi farklıdır, peki ya seninki?

7. Tüm gün yemeklerinin tartışmalı konusu olan kurabiyede senin seçimin ne?

8. Herkesi memnun eden yoğurtlu gün salatlarından hangisi sence en iyisi?

9. E bi de bulgurlu bir gün yemeği seç bakalım!

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