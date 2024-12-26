onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Adabı Vardır Beyaz Eti Pişirmenin! Tavuk Yemeklerine Ekstra Lezzet Katacak 11 Tüyo

etiket Adabı Vardır Beyaz Eti Pişirmenin! Tavuk Yemeklerine Ekstra Lezzet Katacak 11 Tüyo

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 19:01

Beyaz et pişirmek sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Eğer güzel bir tavuk yemeği yemek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken tüyolar bulunuyor. Aşağı kaydırmaya devam edin ve bu tüyolarla güzel bir tavuk yemeği yapın!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Marine etmek önemli!

Yumuşak ve aromatik bir tavuk için yapılacak şey belli, marine etmek. Girdiği her şeyi güzelleştiren zeytinyağı, yoğurt, limon suyu, sarımsak, bal ve baharatlarla güzel bir marinasyon yaptıktan sonra lezzet ve daha sulu bir et elde edebilirsiniz.

2. Baharat seçimini doğru yapın!

Tavuğa en çok yakışan baharatlar şunlar; kekik, biberiye, kimyon, pul biber, kör ve paprika. Bu baharatlar ile tavuğa çok daha derinlikli bir tat kazandırabilirsiniz. Baharat karışımını tavuğa iyice bulayın ve öyle pişirin.

3. Limon ve portakal kullanın!

Limon veya portakal suyunun buradaki işlevi, tavuğa asidik bir dokunuş eklemek. Hatta bunu tavuğu pişirme aşamasına geçtikten sonra yaparsanız çok daha güzel bir aroma verecektir. Tavuk pişerken birkaç dilim limon veya portakal koymayı deneyebilirsiniz.

4. Taze otlar ekleyin!

Maydonoz, taze biberiye veya dereotu gibi otlar tavuğun hem lezzetini artırıyor hem de çok daha ferah bir tada ulaşmasını sağlıyor. Fırında pişirirken tavuğun üstüne taze otları serpiştirerek bunu oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

5. Tereyağının güzelleştiremediği şey yok!

Tavuğun dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olsun istiyorsanız yapmanız gereken şey, buzdolabından tereyağını çıkartmak! Fırınladığınız tavuğun üzerine tereyağ sürerek mükemmel bir lezzet elde edebilirsiniz. Ayrıca tavuğun göğsü gibi kuru kısımlarda daha da güzel sonuçlar elde ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Nar ekşisi kullanın!

6. Nar ekşisi kullanın!

Nar ekşisini sadece çiğ köfte veya salatalarda kullanıyorsanız hata ediyorsunuz. Çünkü nar ekşisinin yakıştığı bir başka yer de tavuk. Eğer tatlı-ekşi dengesinin kurulduğu lezzetleri seviyorsanız, tavuğun marinasyonunda nar ekşisi kullanabilirsiniz.

7. Bal ve hardal ile glaze yapın!

Bu önerimiz de yine tatlı-ekşi dengesinden hoşlananlar için. Tavuğun tadını bal ve hardal karışımıyla çok daha leziz bir hale getirebilirsiniz. Özellikle de tavuğu fırında pişirecekseniz çok daha yoğun bir tat elde edebilirsiniz. Uzun bir süre tavuğu başka türlü yemek istemeyeceksiniz!

8. Pesto sos ekleyin!

Pesto sosu yalnızca makarna için kullanmıyorsunuz herhalde, değil mi? Pesto sosun yakıştığı bir başka şey de tavuk. Taze fesleğen, zeytinyağı, sarımsak ve parmesanla hazırlanan pesto sos, tavuğu sanki İtalya’da yiyormuşsunuz gibi lezzetli hale getiriyor.

9. Pane harcını kullanın!

Belki de birçok kişi için en bilindik madde budur. Çoğu kişi o çıtır çıtır tavuk parçaları için pane harcını kullanıyor. Un, yumurta, mısır gevreği ile çok lezzet tavuk parçaları yapabilirsiniz. Özellikle de çocukların tavuğu en sevdiği şekil bu oluyor!

10. Tavuk suyundan faydalanın!

Tavuğu fırında pişirmeye başladığınızda onu öylece bırakmak pek de doğru değil. Tavuk pişerken altına biraz da tavuk suyu eklemek çok büyük bir lezzet farkı yaratabilir. Ayrıca lezzet artarken kurumayı da önlemiş olursunuz. Bütün tavuk yapıyorsanız bu yöntem oldukça işinize yarayacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Kendi tavuk suyunuzu yapın!

Tavuğu pişirmeyle ilgili yeterince öneride bulunduysak şimdi sıra başka bir şeyde… Artan tavuk kemikleri veya derilerinden tavuk suyu yapabilirsiniz. Bu tavuk suyunu da çorba veya pilavda kullanabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız yemekler çok daha leziz olacaktır!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Radlands
Radlands
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın