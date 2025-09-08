onedio
8 – 14 Eylül 2025 Haftasının Sayı Sekansı: 771, 880 ve 995 - İlahi Koruma ve Karmik Temizlik

8 – 14 Eylül 2025 Haftasının Sayı Sekansı: 771, 880 ve 995 - İlahi Koruma ve Karmik Temizlik

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
08.09.2025 - 13:26

Bu hafta, Balık burcundaki Ay Tutulması, Satürn retrosu ve Neptün kavuşumunun etkileriyle dolu. Bu gökyüzü olayları, 771, 880 ve 995 sayı sekansları ile birlikte, ruhsal bir yolculuğa çıkmamıza olanak tanıyor. Bu özel sayı dizilimi, gök hareketlerinin titreşimlerini bilinç düzeyimize taşır ve bizi arınma, karmik temizlik ve ilahi koruma temalarıyla buluşturur.

Gezegenler ve Sayı Sekansı Arasındaki Bağ

771 – Satürn ve Ay Tutulması ile Arınma 

771 sayısı, Balık burcundaki Ay Tutulması ve gerileyen Satürn'ün etkileriyle doğrudan ilişkilidir. Satürn, geçmiş karmaların ve derslerin simgesidir. Bu sayı, geçmişten gelen olumsuz kayıtların çözülmesine hizmet eder. 7 rakamı ruhsal uyanış, ilahi bilgelik ve içe dönüşü temsil ederken, bu sayı dizisindeki tekrar eden 7 ve 1, 'karanlıkla yüzleşerek arınma' sürecini simgeler. 

880 – Neptün ile Karmik Temizlik ve Uyanış 

880 sayısı, çift sıfır etkisiyle sonsuz olasılıklara açılan bir kapıdır. Neptün, bu hafta Ay Tutulması ile kavuşumda olduğu için rüyalar, sezgiler ve psişik uyanışlar aktive olur. 8 rakamı, karmik döngüleri ve ruhsal hesaplaşmaları temsil ederken, 880 kombinasyonu bu enerjilerin arınarak dönüşümünü sağlar. 

995 – Mars ve Venüs ile İlahi Koruma 

995 sayısı, ilahi korumanın ve ışığın karanlıkla savaştaki kalkanıdır. Mars, bu hafta sosyal çevrelerde harekete geçme enerjisi sunarken, 995 bu enerjileri dengelemeye yardımcı olur. Venüs’ün yüksek titreşimiyle birlikte, kalpten gelen sevgiyle yapılan korunma dualarını güçlendirir. 9 rakamı kapanışları ve tamamlanmayı, 5 ise ruhsal değişim ve özgürlüğü simgeler.

771 • 880 • 995 ile Hazırlanan "İlahi Koruma ve Karmik Temizlik Mührü"

Bu özel mühür, Yüce Allah’ın iradesiyle sonsuz zamana mühürlenmiştir. Geçmişten gelen tüm korkuları, suçlulukları, kıskanç bakışları, iftiraları ve karanlık izleri arındırır. Karmik bağlar, üzerimizdeki negatif enerjiler ve görünmeyen zincirler ilahi adaletle çözülür. Her zorluk, bizi yeniden doğurmaya gelir ve tüm karşılaşmalarımız ilahi bir plana hizmet eder. 

Haftalık Uygulama Önerileri 

  • Günlük Tekrar: Her gün sabah ve gece 21 kez şu şekilde okuyun: “Yüce Allah’ın izniyle ve korumasıyla; geçmişin gölgelerinden, karmik yüklerden, görünür ve görünmez tüm kötülüklerden arınıyor, korunuyor ve şifalanıyorum. 771 – 880 – 995.” 

Kristal Eşleşmeleri: 

  • Ametist: 771 ile uyumlu, sezgiyi ve korunmayı artırır. 

  • Labradorit: 880 ile uyumlu, rüyalar ve psişik algıyı güçlendirir. 

  • Siyah Turmalin: 995 ile uyumlu, negatif enerjilere karşı kalkan oluşturur. 

Esma Çalışması: 

  • Ya Hafîz (Koruyucu) – 21 kez 

  • Ya Latîf (İncelik veren, yumuşak geçişler sunan) – 33 kez 

  • Ya Nûr (Işık) – 88 kez

Astrolojik Enerjilerle Harmanlanmış Mesaj

Bu hafta gökyüzü, içsel temizlikle birlikte ilahi korunmanın aktifleşeceği bir süreci başlatıyor. Özellikle 7 Eylül Balık Ay Tutulması ile gelen rüya, sezgi ve affetme enerjisini 771880995 kombinasyonu ile desteklemek, hem bireysel karmaları çözebilir hem de soy geçmişindeki yükleri temizleyebilir. 

Unutmayın: “Kendini arındırdıkça korunur, korundukça güçlenir, güçlendikçe kendi kaderinin yazarına dönüşürsünüz.” 

Kapanış Mühürü 

“Ben şimdi geçmişten gelen tüm olumsuzlukları Yüce Yaradan’ın iradesiyle arındırıyor, ruhumu, zihnimi ve kalbimi ilahi ışıkla mühürlüyorum. 771 – 880 – 995. Ben artık korunum, ben artık özgürüm. AstrodehA ailemle birlikte, ışıkla büyüyor, sevgiyle korunuyorum. Bu mühür, sonsuz zamana işlendi.” 

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

Dr.Astrolog Şenay Devi
