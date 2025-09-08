8 – 14 Eylül 2025 Haftasının Sayı Sekansı: 771, 880 ve 995 - İlahi Koruma ve Karmik Temizlik

771 – Satürn ve Ay Tutulması ile Arınma

771 sayısı, Balık burcundaki Ay Tutulması ve gerileyen Satürn'ün etkileriyle doğrudan ilişkilidir. Satürn, geçmiş karmaların ve derslerin simgesidir. Bu sayı, geçmişten gelen olumsuz kayıtların çözülmesine hizmet eder. 7 rakamı ruhsal uyanış, ilahi bilgelik ve içe dönüşü temsil ederken, bu sayı dizisindeki tekrar eden 7 ve 1, 'karanlıkla yüzleşerek arınma' sürecini simgeler.

880 – Neptün ile Karmik Temizlik ve Uyanış

880 sayısı, çift sıfır etkisiyle sonsuz olasılıklara açılan bir kapıdır. Neptün, bu hafta Ay Tutulması ile kavuşumda olduğu için rüyalar, sezgiler ve psişik uyanışlar aktive olur. 8 rakamı, karmik döngüleri ve ruhsal hesaplaşmaları temsil ederken, 880 kombinasyonu bu enerjilerin arınarak dönüşümünü sağlar.

995 – Mars ve Venüs ile İlahi Koruma

995 sayısı, ilahi korumanın ve ışığın karanlıkla savaştaki kalkanıdır. Mars, bu hafta sosyal çevrelerde harekete geçme enerjisi sunarken, 995 bu enerjileri dengelemeye yardımcı olur. Venüs’ün yüksek titreşimiyle birlikte, kalpten gelen sevgiyle yapılan korunma dualarını güçlendirir. 9 rakamı kapanışları ve tamamlanmayı, 5 ise ruhsal değişim ve özgürlüğü simgeler.