70'li Yıllarda Büyüyenlerin Psikolojisi Sonraki Nesillere Göre Neden Farklı?

Çoğu, II. Dünya Savaşı'nı yaşamış ya da hemen ardından doğmuş ebeveynler tarafından yetiştirildi. Gerçek korkuyu, gerçek açlığı ve gerçek fedakarlığı görmüş bir anne veya babayla büyüdüğünüzü hayal edin. O ebeveynler çok konuşmazlardı, şikayet etmezlerdi, yıkılmazlardı. Hayatta kaldılar ve bu hayatta kalma zihniyetini bilmeden çocuklarına aktardılar.

Bu yüzden 70'li yılların insanları daha erken olgunlaştı. Sorumluluk bir kursta öğrendikleri bir şey değildi; evde soludukları bir şeydi. İşlere yardım ettiniz, bir şeyleri tamir ettiniz, meseleleri çözdünüz. Bir şey bozulursa yenisini almaz, onarırdınız. Bir şeyler ters giderse paniklemez, uyum sağlardınız. 'Birisi gelip bana yardım edecek' düşüncesiyle büyümediler; yardımın kendisi sizdiniz.