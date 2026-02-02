70'li Yıllarda Büyüyenlerin Psikolojisi Sonraki Nesillere Göre Neden Farklı?
Son yıllarda kuşaklar üzerine yapılan tartışmalar sosyoloji biliminden çıkıp günlük hayattaki diyaloglarımıza kadar indi. Herkes kendi jenerasyonunun daha üstün gördüğü yanlarını anlatmaya başladı. Ancak Revers Hub isimli bir YouTube kanalının oldukça popüler olan bir videosuna göre 70'lerde çocuk olanlar sonraki nesillerden çok daha farklı. İşte bunun nedenleri;
1970'lerde büyüyen insanlar, 2000'lerden sonra doğan birine açıklanması neredeyse imkansız olan bir psikoloji taşırlar.
Neredeyse hiç denetim olmayan bir dünyada büyüdüler.
Ancak 70'ler neslinin psikolojisini gerçekten anlamak istiyorsanız, onlardan önce ne geldiğine bakmalısınız.
70'li yıllarda yetişen insanlar güvenilir olmayı öğrendiler çünkü başka seçenekleri yoktu.
Şimdi bu yeni nesle bakın; 2000'lerden sonra doğanlara. Daha düzgün konuşmayı öğrenmeden ellerinde telefonlarla büyüdüler.
Videonun tam hali şöyle;
