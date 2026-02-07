7 Şubat Dünya Okuma Gününe Özel Okuma Playlisti

Kabul edelim; bazen en sevdiğimiz yazarın en sürükleyici kitabını elimize aldığımızda bile, dış dünyanın gürültüsü o büyülü kapının eşiğinden geçmemize izin vermiyor. Komşunun bitmeyen tadilatı, sokaktan geçen arabanın kornası ya da zihnimizin içinde susmak bilmeyen o 'Yarın ne pişirsem?' sesi... İşte tam bu noktada, doğru müziğin gücü devreye giriyor!