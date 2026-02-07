onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
7 Şubat Dünya Okuma Gününe Özel Okuma Playlisti

etiket 7 Şubat Dünya Okuma Gününe Özel Okuma Playlisti

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
07.02.2026 - 10:01

Kabul edelim; bazen en sevdiğimiz yazarın en sürükleyici kitabını elimize aldığımızda bile, dış dünyanın gürültüsü o büyülü kapının eşiğinden geçmemize izin vermiyor. Komşunun bitmeyen tadilatı, sokaktan geçen arabanın kornası ya da zihnimizin içinde susmak bilmeyen o 'Yarın ne pişirsem?' sesi... İşte tam bu noktada, doğru müziğin gücü devreye giriyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Max Richter - On the Nature of Daylight

Olafur Arnalds - Saman

Stephan Moccio - Fracture

Balmorhea - Remembrance

Fabrizio Paterlini - Soffia la Notte

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Joep Beving - Sleeping Lotus

Goldmund - Threnody

Hania Rani - Eden

Alexis Ffrench - Bluebird

Ryuichi Sakamoto - Merry Christmas Mr. Lawrence

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Library Tapes - Fragments

Yann Tiersen - Porz Goret

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın