53 Yıllık Fast Food Devi Kalan 106 Şubesini Kapatarak Piyasadan Çekiliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.01.2026 - 23:53

1972’den bu yana Japonya’da fast food kültürünün parçası olan Lotteria, 31 Mart’a kadar tamamen kapanıyor. Zincirin en parlak dönemi 2009’daydı; o yıl ülke genelinde 524 şube vardı. Ancak sonraki yıllarda şube sayısı düzenli olarak azaldı ve bugün yalnızca 106 Lotteria restoranı faaliyet gösteriyor.

1972 yılında kurulmuştu.

Japonya’da hamburger denilince akla gelen klasik markalardan Lotteria, ülkedeki tüm restoranlarını 31 Mart’ta kapatma kararı aldı. 1972’de kurulan ve özellikle “Japon damak tadına uygun” menüleriyle tanınan zincir, uzun süren küçülme sürecinin ardından tamamen sahneden çekiliyor.

Japonya'da karides burgeriyle meşhur oldular.

Lotteria’nın ilk şubesi 1972’de atıştırmalık üreticisi Lotte tarafından açıldı. Başlangıçta Lotte dondurmalarını tanıtmak için tasarlanan konseptin adı, “Lotte” ve “cafeteria” kelimelerinin birleşiminden geldi. Zamanla zincir, karides burger gibi yenilikçi ürünlerle Japonya’da öne çıktı.

Zincirin Japonya’daki en parlak dönemi 2009’daydı; ülke genelinde 524 şubeye ulaşıldı. Ancak sonraki yıllarda şube sayısı düzenli olarak azaldı.

524 şubesi olan marka bugün Japonya’da sadece 106 Lotteria restoranı ile faaliyet gösteriyor. Bu düşüş yalnızca kapanmalardan kaynaklanmadı; 2023’ten itibaren birçok şube “Zetteria” adıyla yeniden markalandı ve zincirin bir kısmı fiilen dönüşüm sürecine girdi.

Hakan Karakoca
