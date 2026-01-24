53 Yıllık Fast Food Devi Kalan 106 Şubesini Kapatarak Piyasadan Çekiliyor
1972’den bu yana Japonya’da fast food kültürünün parçası olan Lotteria, 31 Mart’a kadar tamamen kapanıyor. Zincirin en parlak dönemi 2009’daydı; o yıl ülke genelinde 524 şube vardı. Ancak sonraki yıllarda şube sayısı düzenli olarak azaldı ve bugün yalnızca 106 Lotteria restoranı faaliyet gösteriyor.
1972 yılında kurulmuştu.
Japonya'da karides burgeriyle meşhur oldular.
