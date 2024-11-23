5 Yılda Sinema Bilet Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Sinema Keyfinin Yıllara Göre Maliyeti
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5 Yılda Sinema Bilet Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Sinema Keyfinin Yıllara Göre Maliyeti
Sinema fiyatları her şey gibi çok değişiyor. 2019 yılında olan fiyatları şimdi görmek mümkün değil elbette. Bu fiyat değişimlerini merak ediyorsanız sizin için araştırdık. Gelin bu değişime birlikte bakalım...
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Her şeyin fiyatının değiştiği gibi sinema biletlerinin fiyatları da zamanla değişime uğradı.
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Fiyatları belirleyen birçok etken var elbette.
2D filmlerle başlayalım..
2019 yılında sinema bileti almak isteyen bir kişi sinemanın yerine ve büyüklüğüne göre 18-25 TL arasında ücret ödüyordu.
2024 yılına geldiğimizde ise fiyatlar çok artmış.
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Bir başka sinemanın fiyatları ise daha fazla.
3D filmlere bakalım şimdi...
3D bir filmi 2019 yılında izlemek istediğinizde cebinizden çıkacak para 25-35 TL civarındaydı.
Bir de günümüz fiyatlarına bakalım...
Gelelim son olarak IMAX formatlı sinema salonlarının fiyatına...
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