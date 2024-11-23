5 Yılda Sinema Bilet Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Sinema Keyfinin Yıllara Göre Maliyeti

Avengers: Endgame gibi aksiyonu ve görsel şöleni fazla olan filmleri 3D izlemenin keyfi bir başka oluyor. İzleyiciyi içine çeken ve farklı bir deneyim yaratan 3D filmlerin görsel efektleri çoksa 2D'ye göre daha çok talep ediliyor. 2D filmlere göre de her zaman daha pahalı olan 3D filmlerin sinema ücretine ek bir de gözlük fiyatı oluyor.