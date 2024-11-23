onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
5 Yılda Sinema Bilet Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Sinema Keyfinin Yıllara Göre Maliyeti

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

etiket 5 Yılda Sinema Bilet Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Sinema Keyfinin Yıllara Göre Maliyeti

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 14:01

Sinema fiyatları her şey gibi çok değişiyor. 2019 yılında olan fiyatları şimdi görmek mümkün değil elbette. Bu fiyat değişimlerini merak ediyorsanız sizin için araştırdık. Gelin bu değişime birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her şeyin fiyatının değiştiği gibi sinema biletlerinin fiyatları da zamanla değişime uğradı.

2019 yılında beri fiyatlarda değişim görüyoruz. Peki ne kadar değişiyor hiç merak ettiniz mi? Biz sizin bu merakınızı gidermek için yıllar içindeki sinema biletlerinin fiyatlarını araştırdık.

Fiyatları belirleyen birçok etken var elbette.

Sinema salonlarının büyüklüğünden sinemanın 3D mi yoksa 2D mi olduğuna kadar birçok şey fiyatlara etki ediyor. Şehirler arasında bile fiyat farkları olabiliyor. Bazen sinemaların özel kampanyaları oluyor ve fiyatlar diğer sinemalara göre daha ucuz oluyor.

2D filmlerle başlayalım..

2D sinemalar aslında bizim her zaman gittiğimiz filmler diyebiliriz. Herhangi bir gözlüğe ihtiyaç duymadan rahatlıkla izlenebilen filmler bunlar. 2D filmlerin sinema biletinin her zaman daha ucuz olduğunu söyleyerek başlayalım önce. 3D ya da IMAX'e kıyasla 2D sinemalar her zaman daha ucuz oluyor.

2019 yılında sinema bileti almak isteyen bir kişi sinemanın yerine ve büyüklüğüne göre 18-25 TL arasında ücret ödüyordu.

Bu fiyatların yer yer değiştiğini zaten söylemiştik. Yani küçük bir sinema salonundan 18 TL olan bir bilet, daha geniş bir salonda 25 TL olabilir. Burada bir de sadece sinema bileti alınıyor, yani gözlük gibi ekstra bir ücret olmuyor doğal olarak.

2024 yılına geldiğimizde ise fiyatlar çok artmış.

Mesela şu an en çok konuşulan ve Lady Gaga'nın başrol olduğu Joker: İkili Delilik filminin fiyatına bakabiliriz. Yine her yerde aynı olmasa da ortalam fiyatı 180 TL civarı. Öğrenci iseniz biraz daha ucuz oluyor tabii, onun fiyatı da 165 TL.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir başka sinemanın fiyatları ise daha fazla.

Fiyatların il il değiştinden bahsetmiştik. İstanbul'da bir sinemaya baktığımızda aynı filmin 2D halinin fiyatının başka olduğunu görüyoruz. Joker: İkili Delilik filmini İstanbul'da izlemek isterseniz 250 TL ödüyorsunuz. Eğer öğrenciyseniz tabii daha ucuz, onun fiyatı ise 220 TL. 

Ama ortalama 170-240 TL arasında değişiyor diyebiliriz.

3D filmlere bakalım şimdi...

2D filmlerin standart sinemalar olduğunu söyledik. Peki o zaman 3D filmler ne? 3D filmler derinlik algısı olan filmler. Yani bu filmleri izlerken sanki karakterler etrafınızdaymış gibi hissediyorsunuz. Hepimizin bildiği gibi bu filmleri izlerken özel bir gözlük takmak gerekiyor.

3D bir filmi 2019 yılında izlemek istediğinizde cebinizden çıkacak para 25-35 TL civarındaydı.

imgur.com

Avengers: Endgame gibi aksiyonu ve görsel şöleni fazla olan filmleri 3D izlemenin keyfi bir başka oluyor. İzleyiciyi içine çeken ve farklı bir deneyim yaratan 3D filmlerin görsel efektleri çoksa 2D'ye göre daha çok talep ediliyor. 2D filmlere göre de her zaman daha pahalı olan 3D filmlerin sinema ücretine ek bir de gözlük fiyatı oluyor.

Bir de günümüz fiyatlarına bakalım...

3D filmler tabii ki 2D filmlerden pahalı. Yer yer değişse de ortalama 3D bilet fiyatları 200-300 TL arasında. Örneğin yakın zamanda vizyonda olan Ters Yüz 2 filmini izlerken 200 TL civarı bir şey ödeniyordu. Bu fiyatlar il il değişebildiği gibi bazı salonlarda hafta sonu fiyatlar artabiliyor.

Gelelim son olarak IMAX formatlı sinema salonlarının fiyatına...

IMAX, sinemalar artık teknolojinin geldiği son nokta. Hepimizin bildiği o sinema salonlarından farklı bu sinemalarda çok daha geniş ve yüksek çözünürlüklü ekran var.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

IMAX sinemaların 2019 yılında fiyatları ortalama 40-50 TL civarındaymış.

O zamanlar vizyonda olan Star Wars: The Rise of Skywalker filmi IMAX izlemek için ideal filmlerdendi. Vizyonda IMAX salonlarda bu filmi izlemek ödeyeceğiniz tutar 40-50 TL'ydi. Bu fiyat hem 2D hem 3D sinemalardan daha pahalı.

Şimdi bir IMAX salona gidip film izlemek isteseniz size maliyeti ne olur peki?

Joker: İkili Delilik filmini IMAX salonda izlemek isterseniz 340 TL ödemeniz gerekiyor. Öğrenci iseniz fiyatı ise 315 TL. Başka bir yerde ise tam bilet 400 TL iken öğrenciler için IMAX'in fiyatı 350 TL.

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın