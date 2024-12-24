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Dünyaya En Çok Dizi ve Film İhraç Eden 12 Büyük Yapım Şirketi

etiket Dünyaya En Çok Dizi ve Film İhraç Eden 12 Büyük Yapım Şirketi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 14:01

Dizi ve film ihracatı, küresel eğlence endüstrisinin en önemli araçlarından biridir. Büyük yapım şirketleri ile birlikte kaliteli ve ilginç yapımlar uluslararası izleyiciye sunulur. Gelin hep beraber dünyaya en çok dizi ve film ihraç eden yapım şirketlerine bakalım!

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1. Disney

1. Disney

Merkezi ABD olan Disney animasyon, aile filmleri, Marvel ve Star Wars gibi bilinen birçok film ve diziye ev sahipliği yapıyor. Her yaş grubuna hitap ediyor. Marvel evreni, Pixar animasyonları, Star Wars filmleri ve birçok dizisi ile herkesi ekran başına çağırıyor.

2. Warner Bros. Pictures

2. Warner Bros. Pictures

İkinci sırada yine ABD merkezli bir şirket yer alıyor. Çeşitli türdeki filmleri ve DC evreni yapımlarıyla global pazarda lider konumda olan şirketlerden biridir. Harry Potter serisi, DC filmleri, Friends ve Games of Thrones gibi dizileri kapsıyor. Hem sinema hem de dizileri ile geniş izleyici kitlesine ulaşıyor.

3. Netflix

3. Netflix

Bir sonraki yapım şirketinin merkezi ABD. Kendi orijinal içeriklerini üretip her kesime hitap etmeye çalışan Netflix, dünyanın en büyük dijital platformlarından biridir. Stranger Things, The Crown ve La Casa de Papel gibi birçok bilindik diziyi kapsar.

4. Sony Pictures

4. Sony Pictures

Merkezi Japonya ve ABD olan bir şirket ile sizlerleyiz. Bazı Marvel karakterlerini kapsayan ürünleri var. Spider-Man filmleri, Jumanji serisi ve Breking Bad dizisine ev sahipliği yapar. Film ve dizilerindeki çeşitliliği sayesinde dünyadaki her insana ulaşır.

5. Universal Pictures

5. Universal Pictures

Merkezi yine ABD olan bu şirket yüksek bütçeli yapımlarıyla küresel pazarda yer alır. Hızlı ve Öfkeli, Jurassic World serisi ve The Office dizisi ile tanınır. Hem gişe rekorları kıran filmleri hem de herkes tarafından bilinen dizileri ile ön plana çıkar.

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6. Paramount Pictures

6. Paramount Pictures

Merkezi ABD olan bu şirkete bakıldığı zaman sinema ve televizyon içeriklerinde başarılı olduğu görülür. Mission Impossible serisi, Transformers filmleri ve Star Trek dizileri ile geniş bir kitleye hitap eder.

7. BBC Studios

7. BBC Studios

Merkezi İngiltere olan bu şirket dizileri ve belgeselleri ile herkesi etkisi altında bırakıyor. Uzay, doğa gibi birçok konuları barındıran belgesellerin yanı sıra Doctor Who, Sherlock gibi muhteşem dizilere ev sahipliği yapar.

8. HBO

8. HBO

Premium içerik üretimi ile bilinen şirketin merkezi ABD'dir. Yetişkin izleyicilere yönelik yüksek kaliteli yapımları ile ön plana çıkıyor. The Sopranos ve Euphoria en bilinen yapımlarındandır.

9. 20th Century Studios

9. 20th Century Studios

Disney tarafından satın alınan bir şirkettir. Yıllardır aşırı kaliteli içerikleri ile adını duyurmayı başarmıştır. ABD merkezli olan bu şirketin başlıca ürünleri arasında Avatar, X-Men serisi ve The Simpsons yer alıyor. Animasyon ve bilimkurguları ile insanları ekrana kilitlemiştir.

10. Toho Co., Ltd.

10. Toho Co., Ltd.

Merkezi Japonya olan bu şirket anime ve diğer ikonik içerikleri ile dünya çapında bilinir. Godzilla filmleri, Hayao Miyazaki'nin eserleri ve Attack on Titan gibi yapımları barındırır. Hem çocuk hem de yetişkinlere yönelik içerikleri ile Japon kültürünü küresel izleyici kitlesine ulaştırmıştır.

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11. Studio Canal

11. Studio Canal

Merkezi Fransa olan bu yapım şirketi birçok Avrupa yapımı filmleri ve dizileri kapsıyor. Paddington serisi, The Last Panthers gibi bilindik yapımların yanı sıra Avrupa temalı bağımsız filmlere de ev sahipliği yapar.

12. Globo

12. Globo

Brezilya merkezli bu yapım şirketi Brezilya dizilerini ve Latin Amerika'ya özgü senaryoları dünyaya sunar. Latin Amerika kültürünü global izleyici ile buluşturur. The Clone, Avenida Brasil bilindik yapımlarındandır.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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