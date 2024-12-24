Dünyaya En Çok Dizi ve Film İhraç Eden 12 Büyük Yapım Şirketi
Dünyaya En Çok Dizi ve Film İhraç Eden 12 Büyük Yapım Şirketi
Dizi ve film ihracatı, küresel eğlence endüstrisinin en önemli araçlarından biridir. Büyük yapım şirketleri ile birlikte kaliteli ve ilginç yapımlar uluslararası izleyiciye sunulur. Gelin hep beraber dünyaya en çok dizi ve film ihraç eden yapım şirketlerine bakalım!
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1. Disney
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2. Warner Bros. Pictures
3. Netflix
4. Sony Pictures
5. Universal Pictures
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6. Paramount Pictures
7. BBC Studios
8. HBO
9. 20th Century Studios
10. Toho Co., Ltd.
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11. Studio Canal
12. Globo
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