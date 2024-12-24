Altın Zirvede, Döviz Hareketli! 24 Aralık’ta Ekonomide Son Durum Ne?
Altın Zirvede, Döviz Hareketli! 24 Aralık’ta Ekonomide Son Durum Ne?
Altında yükseliş, borsada dalgalanma, dövizde hareketlilik... 24 Aralık günü piyasalar yatırımcıların merakını cezbediyor! Bugünün kazandıran sektörleri, yükselen değerleri ve dikkat çeken fırsatlarıyla ekonomi gündeminin nabzını tutuyoruz. Sizi neler bekliyor, hemen öğrenin!
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📈 Borsa İstanbul’da neler oluyor?
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Bankacılık ve holding endekslerindeki küçük artışlar dikkat çekti.
Sektör bazında en dikkat çeken gelişmeler:
Dolar ve Euro’da yukarı yönlü bir ivme gözleniyor.
Altın fiyatları, güne yükselişle başladı ve yatırımcıların ilgisini çekiyor.
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Diğer altın türlerinde de hareketlilik sürüyor.
Dünkü kapanışta gram altın yüzde 0,7 değer kaybetmişti ve 2.946 TL’den işlem görmüştü.
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