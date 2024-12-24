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Altın Zirvede, Döviz Hareketli! 24 Aralık’ta Ekonomide Son Durum Ne?

etiket Altın Zirvede, Döviz Hareketli! 24 Aralık’ta Ekonomide Son Durum Ne?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 18:07

Altında yükseliş, borsada dalgalanma, dövizde hareketlilik... 24 Aralık günü piyasalar yatırımcıların merakını cezbediyor! Bugünün kazandıran sektörleri, yükselen değerleri ve dikkat çeken fırsatlarıyla ekonomi gündeminin nabzını tutuyoruz. Sizi neler bekliyor, hemen öğrenin!

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📈 Borsa İstanbul’da neler oluyor?

📈 Borsa İstanbul’da neler oluyor?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dünü yüzde 1,01 değer kaybıyla 9.626,56 puandan kapattı. Bugün ise güne 9.635,86 puandan başladı.

Bankacılık ve holding endekslerindeki küçük artışlar dikkat çekti.

Bankacılık ve holding endekslerindeki küçük artışlar dikkat çekti.

Bankacılık endeksi, güne yüzde 0,03 artışla başladı. Holding endeksi ise yüzde 0,04 artış gösterdi.

Sektör bazında en dikkat çeken gelişmeler:

Sektör bazında en dikkat çeken gelişmeler:

En fazla kazandıran sektör, yüzde 0,32 artışla kimya, petrol ve plastik sektörü öne çıkıyor. En fazla kaybettiren sektör ise yine yüzde 0,32 kayıpla menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dolar ve Euro’da yukarı yönlü bir ivme gözleniyor.

Dolar ve Euro’da yukarı yönlü bir ivme gözleniyor.

Dolar, yüzde 0,12 artışla 35,2545 TL seviyesine yükseldi. Euro ise yüzde 0,29 artışla 36,8414 TL’den işlem görüyor. Dünkü kapanış fiyatları ise dolar için 35,2200 TL, euro için 36,7860 TL seviyesindeydi.

Altın fiyatları, güne yükselişle başladı ve yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Altın fiyatları, güne yükselişle başladı ve yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Sabah saatlerinde gram altın 2.963 TL seviyesindeyken, şu an 2.970 TL seviyesine yükseldi.

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Diğer altın türlerinde de hareketlilik sürüyor.

Diğer altın türlerinde de hareketlilik sürüyor.

Çeyrek altın sabah 4.846 TL, şu an 4.940 TL. Cumhuriyet altını ise 19.670 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dünkü kapanışta gram altın yüzde 0,7 değer kaybetmişti ve 2.946 TL’den işlem görmüştü.

Dünkü kapanışta gram altın yüzde 0,7 değer kaybetmişti ve 2.946 TL’den işlem görmüştü.

Bugün ons fiyatındaki toparlanma, gram altına da olumlu yansımış durumda. Altının ons fiyatı ise şu anda 2.616,65 dolar seviyesinde ve yüzde 0,16 oranında artış gösteriyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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