4 Sayısının Gerçekten Uğurlu Olduğuna İnanıyor, Her Şeyi 4: Kim Bu Şarkıcı?

12.10.2025 - 16:04

Biz sana bu dünyaca ünlü sanatçının özelliklerini söyleyelim sen de kim olduğunu bulmaya çalış! Biraz zor gibi gelebilir ama ipuçlarına odaklanırsan bilebileceğine eminiz! Hadi bakalım odaklan, başlıyoruz!

Louisiana kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

Sahne ismi ile gerçek ismi aynı. Fransızca kökeni bulunuyor.

8 yaşındayken sahneye çıktı!

Daha 8 yaşındayken yerel yetenek yarışmalarında sahne aldı ve şarkı söylemeye başladı. Küçük yaşta sahne ışıklarıyla tanıştı diyebiliriz.

Destiny’s Child ile ünlendi.

1990’ların sonlarında kurulan Destiny’s Child grubu ile dünya çapında şöhrete kavuştu. Grup, R&B dünyasının en ikonik kız gruplarından biri haline geldi ve burada liderdi.

Grammy rekoru bulunuyor!

Bugüne kadar 32 Grammy kazandı hatta bu ödüllerle tarihin en çok Grammy kazanan sanatçısı seçildi. Gerçek bir ikon!

Sadece şarkıcı değil aynı zamanda iş insanı!

Müzik kariyerinin yanı sıra Parkwood Entertainment’ı kurarak iş dünyasına da giriş yaptı. Moda, güzellik ve reklam projelerinde aktif olarak yer alıyor. Hatta kendi markasını da global ölçekte yönetiyor.

Albüm ve single satışlarıyla da rekortmen oldu.

Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm ve single satışıyla birçok platin ve altın plak kazandı. Bu rakam, onun müzik dünyasındaki kalıcı etkisinin bir göstergesi.

4 sayısının gerçekten uğurlu olduğunu düşünüyor.

Doğum tarihinde 4 var hatta şarkısından birinin de anlamı 4. Gerçekten de 4 rakamının uğurlu olduğuna inanıyor ve her şeyini buna göre ayarlıyor.

Peki sence kim bu sanatçı?

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
