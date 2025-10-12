4 Sayısının Gerçekten Uğurlu Olduğuna İnanıyor, Her Şeyi 4: Kim Bu Şarkıcı?
Biz sana bu dünyaca ünlü sanatçının özelliklerini söyleyelim sen de kim olduğunu bulmaya çalış! Biraz zor gibi gelebilir ama ipuçlarına odaklanırsan bilebileceğine eminiz! Hadi bakalım odaklan, başlıyoruz!
Louisiana kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu.
8 yaşındayken sahneye çıktı!
Destiny’s Child ile ünlendi.
Grammy rekoru bulunuyor!
Sadece şarkıcı değil aynı zamanda iş insanı!
Albüm ve single satışlarıyla da rekortmen oldu.
4 sayısının gerçekten uğurlu olduğunu düşünüyor.
Peki sence kim bu sanatçı?
