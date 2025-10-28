onedio
28 Ekim 2025 Son Depremler Listesi: Deprem mi Oldu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 06:58

Deprem kuşağında yer alan ülkemizin neredeyse her ilinde depremler meydana gelebiliyor. 81 ilimizde yaşayan milyonlarca vatandaşımız, son depremleri anlık olarak takip ediyor. 'Deprem mi oldu?' ve 'İstanbul'da deprem mi oldu?' soruları sıklıkla araştırılıyor. 

Son olarak 27 Ekim 'de saatler 22.48'i gösterirken İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde meydana geldi ve depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı.

 Peki, 28 Ekim'de deprem mi oldu? 28 Ekim'de nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından son olarak saat 05.36'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yine Balıkesir Sındırgı merkezli olduğu açıklandı.

Gece saatlerinde Sındırgı'da sarsıntılar yaşanmaya devam etti.

Gelin, 28 Ekim Salı günü meydana gelen tüm depremlerin listesine kaynağından göz atalım. 

Onedio'nun haritalı son depremler sayfası, Kandilli Rasathanesi veya AFAD üzerinden son depremlere erişim sağlayabilirsiniz. 👇

İşte, 28 Ekim Son Depremler Listesi

HARİTALI SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler Listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
