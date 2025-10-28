28 Ekim 2025 Son Depremler Listesi: Deprem mi Oldu?
Deprem kuşağında yer alan ülkemizin neredeyse her ilinde depremler meydana gelebiliyor. 81 ilimizde yaşayan milyonlarca vatandaşımız, son depremleri anlık olarak takip ediyor. 'Deprem mi oldu?' ve 'İstanbul'da deprem mi oldu?' soruları sıklıkla araştırılıyor.
Son olarak 27 Ekim 'de saatler 22.48'i gösterirken İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde meydana geldi ve depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı.
Peki, 28 Ekim'de deprem mi oldu? 28 Ekim'de nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından son olarak saat 05.36'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gece saatlerinde Sındırgı'da sarsıntılar yaşanmaya devam etti.
İşte, 28 Ekim Son Depremler Listesi
AFAD Son Depremler Listesi
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
