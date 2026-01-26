26 Ocak - 2 Şubat 2026 Haftanın Sayı Sekansı Çalışması: 888 – 520 – 741

ZENGİNLİK • ŞANS • BOLLUK • AŞK • SAĞLIK

Bu hafta gökyüzü yalnızca olayları değil, frekansları da değiştiriyor.

Gezegen geçişleri, bireysel niyetlerle birleştiğinde sonuçlar hızlanıyor.

Bu nedenle bu hafta yapılan sayı sekansı çalışması,

sadece dilek değil, enerji hizalaması niteliği taşır.