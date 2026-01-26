onedio
26 Ocak - 2 Şubat 2026 Haftanın Sayı Sekansı Çalışması: 888 – 520 – 741

Dr.Astrolog Şenay Devi
26.01.2026 - 19:31

ZENGİNLİK • ŞANS • BOLLUK • AŞK • SAĞLIK

Bu hafta gökyüzü yalnızca olayları değil, frekansları da değiştiriyor.

Gezegen geçişleri, bireysel niyetlerle birleştiğinde sonuçlar hızlanıyor.

Bu nedenle bu hafta yapılan sayı sekansı çalışması,

sadece dilek değil, enerji hizalaması niteliği taşır.

HAFTANIN KOZMİK ARKA PLANI

  • Güneş Kova burcunda: bilinç, özgürleşme ve yeni yönler

  • Mars etkisi: irade, eylem ve kaderi zorlayan hamleler

  • Merkür aktif: söz, niyet, tekrar ve bilinçaltı kodlama

Bu kombinasyon, sayı sekanslarının bilinçaltına çok hızlı yerleşmesini sağlar.

Bu hafta yapılan çalışmalar, Şubat ayının tamamını etkiler.

SAYI SEKANSLARININ ANLAMI

888

ZENGİNLİK – BOLLUK – MADDi AKIŞ

  • Para bilincini açar

  • Emek–karşılık dengesini düzeltir

  • Bolluğun kalıcı hale gelmesini destekler

  • Kısmet kapılarını genişletir

Bu sekans, özellikle iş, kazanç ve bereket konularında güçlüdür.

520

AŞK – ŞANS – KALP UYUMU

  • Sevgi enerjisini aktive eder

  • İlişkilerde akışı yumuşatır

  • Kırgınlıkları çözmeye yardımcı olur

  • Doğru insanlarla doğru zamanda karşılaşmayı destekler

Bu sayı, aşkı zorlamaz; doğal akışa sokar.

741

SAĞLIK – ARINMA – ZİHİNSEL TEMİZLİK

  • Bedensel ve ruhsal dengeyi güçlendirir

  • Negatif düşünce kalıplarını temizler

  • Stres, kaygı ve iç sıkışmayı hafifletir

  • Ruh–zihin–beden uyumunu sağlar

Bu sekans, haftanın koruyucu kalkanıdır.

7 GÜNLÜK ASTRODEHA SAYI SEKANSI ÇALIŞMASI

Bu çalışma 7 gün boyunca, tercihen sabah uyanınca veya gece uyumadan önce yapılır.

Sessiz bir ortamda, sakin bir zihinle uygulanması önerilir.

1. GÜN – NİYET VE AÇILIŞ

Bugün kapı açılır.

  • 888 → 7 kez

  • 520 → 7 kez

  • 741 → 7 kez

Amaç: Haftaya net bir niyetle giriş yapmak.

2. GÜN – BOLLUK VE PARA BİLİNCİ

Maddi akış aktive edilir.

  • 888 → 11 kez

  • 520 → 5 kez

  • 741 → 3 kez

Amaç: Bolluğu hak etme bilincini güçlendirmek.

3. GÜN – AŞK VE İLİŞKİLER

Kalp alanı çalışır.

  • 520 → 11 kez

  • 888 → 5 kez

  • 741 → 3 kez

Amaç: Sevgi alışverişini dengelemek.

4. GÜN – SAĞLIK VE ARINMA

Beden konuşur, zihin sakinleşir.

  • 741 → 11 kez

  • 888 → 5 kez

  • 520 → 5 kez

Amaç: İçsel temizlik ve şifa.

5. GÜN – ŞANS VE FIRSATLAR

Kadersel kapılar aralanır.

  • 888 → 9 kez

  • 520 → 9 kez

  • 741 → 9 kez

Amaç: Doğru zamanda doğru yerde olmak.

6. GÜN – DENGE VE KORUMA

Enerji stabilize edilir.

  • 741 → 11 kez

  • 520 → 7 kez

  • 888 → 7 kez

Amaç: Haftanın yüklerini bırakmak.

7. GÜN – MÜHÜRLEME

Niyet evrene teslim edilir.

  • 888 → 11 kez

  • 520 → 11 kez

  • 741 → 11 kez

Amaç: Çalışmayı kalıcı hale getirmek.

BU ÇALIŞMA KİMLER İÇİN ÇOK ETKİLİ?

  • Maddi olarak sıkışmış hissedenler

  • Aşkta belirsizlik yaşayanlar

  • Sağlıkta enerji düşüklüğü olanlar

  • Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyenler

Bu hafta yapılan çalışma, niyetle birleştiğinde hızlı sonuç verir.

ASTRODEHA MESAJI

Bu hafta evren sana şunu söylüyor:

“Frekansın değişirse, kaderin de değişir.”

Zenginlik yalnızca para değildir.

Aşk yalnızca bir kişi değildir.

Sağlık yalnızca beden değildir.

Hepsi aynı frekansta buluştuğunda,

hayat akmaya başlar.

SON SÖZ

26 Ocak – 2 Şubat 2026 haftası,

niyetin kaderle buluştuğu bir eşiktir.

Bu 7 günlük sayı sekansı çalışması,

hayatının birçok alanında yumuşak ama kalıcı bir dönüşüm başlatır.

Doğru niyet + doğru zaman = güçlü sonuç.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

