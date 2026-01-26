26 Ocak - 2 Şubat 2026 Haftanın Sayı Sekansı Çalışması: 888 – 520 – 741

Bu çalışma 7 gün boyunca, tercihen sabah uyanınca veya gece uyumadan önce yapılır.
Sessiz bir ortamda, sakin bir zihinle uygulanması önerilir.
1. GÜN – NİYET VE AÇILIŞ
Bugün kapı açılır.
888 → 7 kez
520 → 7 kez
741 → 7 kez
Amaç: Haftaya net bir niyetle giriş yapmak.
2. GÜN – BOLLUK VE PARA BİLİNCİ
Maddi akış aktive edilir.
888 → 11 kez
520 → 5 kez
741 → 3 kez
Amaç: Bolluğu hak etme bilincini güçlendirmek.
3. GÜN – AŞK VE İLİŞKİLER
Kalp alanı çalışır.
520 → 11 kez
888 → 5 kez
741 → 3 kez
Amaç: Sevgi alışverişini dengelemek.
4. GÜN – SAĞLIK VE ARINMA
Beden konuşur, zihin sakinleşir.
741 → 11 kez
888 → 5 kez
520 → 5 kez
Amaç: İçsel temizlik ve şifa.
5. GÜN – ŞANS VE FIRSATLAR
Kadersel kapılar aralanır.
888 → 9 kez
520 → 9 kez
741 → 9 kez
Amaç: Doğru zamanda doğru yerde olmak.
6. GÜN – DENGE VE KORUMA
Enerji stabilize edilir.
741 → 11 kez
520 → 7 kez
888 → 7 kez
Amaç: Haftanın yüklerini bırakmak.
7. GÜN – MÜHÜRLEME
Niyet evrene teslim edilir.
888 → 11 kez
520 → 11 kez
741 → 11 kez
Amaç: Çalışmayı kalıcı hale getirmek.
BU ÇALIŞMA KİMLER İÇİN ÇOK ETKİLİ?
Maddi olarak sıkışmış hissedenler
Aşkta belirsizlik yaşayanlar
Sağlıkta enerji düşüklüğü olanlar
Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyenler
Bu hafta yapılan çalışma, niyetle birleştiğinde hızlı sonuç verir.
ASTRODEHA MESAJI
Bu hafta evren sana şunu söylüyor:
“Frekansın değişirse, kaderin de değişir.”
Zenginlik yalnızca para değildir.
Aşk yalnızca bir kişi değildir.
Sağlık yalnızca beden değildir.
Hepsi aynı frekansta buluştuğunda,
hayat akmaya başlar.
SON SÖZ
26 Ocak – 2 Şubat 2026 haftası,
niyetin kaderle buluştuğu bir eşiktir.
Bu 7 günlük sayı sekansı çalışması,
hayatının birçok alanında yumuşak ama kalıcı bir dönüşüm başlatır.
Doğru niyet + doğru zaman = güçlü sonuç.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA