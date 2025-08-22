onedio
26 Ağustos 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 26 Ağustos 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.08.2025 - 18:23

26 Ağustos Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Fairy Platinum Yüzey Temizlik Havlusu 119 TL

  • Pop Girls Makyaj Seti 429 TL

  • Pop Girls Dudak Parlatıcısı Seti 379 TL

  • Naturalove Puff Sünger Seti 85 TL

  • We Mara Simli Jel Far 85 TL

  • We Mara Simli Maskara 145 TL

  • Mara Renk Değiştiren Oje 65 TL

  • Mara Karanlıkta Parlayan Oje 65 TL

  • Urban Care Sıvı Saç Kremi 200 ml 119 TL

  • Repute-Chronic Men Roll-On Kadın-Erkek 50 ml 69 TL

  • Repute-Chronic Men Deodorant Kadın-Erkek 150 ml 69 TL

  • Repute-Chronic Men Parfüm Kadın-Erkek 100 ml 189 TL

  • İlaslan Doğal Kabak Banyo Kesesi 95 TL

  • Lionesse Sırt Banyo Kesesi Sisal 85 TL

  • Difaş Bio Care Tarak Çeşitleri 29 TL

  • Melissa Toka Şeffaf Mandal Toka Çeşitleri 30 TL

  • Boxer Erkek 125 TL

  • Atlet Erkek 125 TL

  • Polo Club Kadın Büstiyer 135 TL

  • Takım Kadın 195 TL

  • Seamless Büstiyer Kadın 389 TL

  • Vtex Patik Çorap Kadın 62,50 TL

  • Vtex Patik Çorap Erkek 62,50 TL

  • And Bebek Çorabı Kız - Erkek 36 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 64,50 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 67,50 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı & Kurutucu 250 ml 67,50 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 67,50 TL

  • Porçöz Yüzey Temizleyici 750 ml 57,50 TL

Moliendo Çözünebilir Hindiba Kahvesi 150 gr 149 TL

  • Kınık Karışık Meyve Aromalı Bursa Gazozu 6x200 ml 44,50 TL

  • Avoya Meyveli Mineralli Gazlı İçecek Çeşitleri 4x250 ml 74,50 TL

  • Herby Matcha Tozu Çeşitleri 25 gr 149 TL

  • Teatone Çilek & Ananas Aromalı Soğuk Çay 1,5 L 27,50 TL

  • Herby Yeşil Çay Armut ve Şeftalili Meyveli İçecek 250 ml 34,50 TL

  • Oslo Çilek Kremalı Gofret 1000 gr 89 TL

  • Luppo Karaorman Meyve Aromalı Çikolata Kaplı Kek 182 gr 59 TL

  • Eti Burçak Limon Kremalı Bisküvi 4x100 gr 59 TL

  • Eti Çilek Kremalı Bisküvi 61 gr 9,75 TL

  • Eti Popkek Portakallı Kek 60 gr 8,50 TL

  • Onix Dolgulu Sert Şeker 5x38 gr 29 TL

  • First Sakız 2x27 gr 45 TL

  • Wafermaster Fındık Kremalı Gofret 108x6 gr 179 TL

  • Wafermaster Fındık Kremalı Küp Gofret 200 gr 55 TL

  • Mimosa Karamelli Bisküvi 128 gr 29 TL

  • Çizmeci Wafermaster Çikolata Kremalı Gofret 216 gr 59 TL

  • Sarıyer Gazlı İçecek Kola Şekersiz 2,5 L 42 TL

  • Sarıyer Portakal Aromalı Şekersiz Gazlı İçecek 2,5 L 42 TL

  • Avşar Doğal Maden Suyu 6x200 ml 29,50 TL

  • Eti Benimo Bitter Çikolata Kaplı Bisküvi 207 gr 59 TL

  • Keyifçe Cevizli Pekmezli Pestil 400 gr 99,50 TL

  • Fiskobirlik Sürülebilir Fındık Kreması 1500 gr 158 TL

  • Patito Patates Cipsi Çeşitleri 200 gr 39,50 TL

  • Ozmo Cool Oyuncaklı Sürpriz Yumurta 16 gr 35 TL

Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 209 TL

  • Dost Naneli Ayran 300 ml 12,50 TL

  • Lezita Piliç Çıtır Kaplamalı Pişmiş Bonfile 1000 gr 125 TL

  • Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 gr 69 TL

  • Banvit Piliç Çıtır Kanat 1000 gr 175 TL

  • Namet Dilimli Dana Sucuk 200 gr 99 TL

  • Namet Soslu Dana Döner 300 gr 129 TL

  • Peysan Peynir Helvası 150 gr 31,50 TL

  • Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 299 TL

  • İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 249 TL

  • İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3 Kg 109 TL

  • Dost Ayran 2 L 55 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL

  • İçim Orman Meyveli Kefir 1 L 59,50 TL

  • İçim Tam Yağlı Yumuşak Kıvamlı Süzme Peynir 900 gr 145 TL

  • Aytaç Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 89 TL

  • İçimino Çilekli Süt 6x180 ml 52,50 TL

  • İçimino Çikolatalı Süt 6x180 ml 52,50 TL

  • İçim Yarım Yağlı Süt 6x200 ml 52,50 TL

  • İçim Labne 3x180 gr 99,50 TL

  • Aytaç 0,5 Yağlı Süt 1 L 24,50 TL

  • Arpacı Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr 239 TL

  • Aynes Tereyağı 1000 gr 319 TL

