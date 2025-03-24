25 Albümlük Duygusal Hasar Yaratırım, Yine de Gururumdan Vazgeçmem: Duygusal Kraliçe Adele

Bazı sanatçılar vardır, sadece şarkı söylemez. Bizi alır başka dünyalara götürür. En derin yaralarınızı hatırlatır ve sonra da sizi sarıp sarmalar. Adele işte tam olarak böyle bir sanatçı. Peki, bu duygusal kraliçeyi ne kadar iyi tanıyoruz? İşte Adele hakkında bilmediğiniz, sizi hem şaşırtacak hem de “Tam bir efsane!” dedirtecek 10 ilginç bilgi!