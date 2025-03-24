25 Albümlük Duygusal Hasar Yaratırım, Yine de Gururumdan Vazgeçmem: Duygusal Kraliçe Adele
25 Albümlük Duygusal Hasar Yaratırım, Yine de Gururumdan Vazgeçmem: Duygusal Kraliçe Adele
Bazı sanatçılar vardır, sadece şarkı söylemez. Bizi alır başka dünyalara götürür. En derin yaralarınızı hatırlatır ve sonra da sizi sarıp sarmalar. Adele işte tam olarak böyle bir sanatçı. Peki, bu duygusal kraliçeyi ne kadar iyi tanıyoruz? İşte Adele hakkında bilmediğiniz, sizi hem şaşırtacak hem de “Tam bir efsane!” dedirtecek 10 ilginç bilgi!
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Her yaşına ithafen bir albüm yapmış!
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Adele de tıpkı bizim gibi bir fan-girl!
Şarkılarının çoğunu tek seferde kaydetti!
Az kalsın bu sesten mahrum kalıyorduk...
Kırmadığı rekor kalmadı desek?
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Bir gün içinde 10 milyon kopya sattı!
Kendi adına Grammy ödülleri var!
Rahatına oldukça düşkün biri!
Gizli mesajlar vermeyi çok seviyor!
Titanik'in tema şarkını söylemeyi reddetti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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