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25 Albümlük Duygusal Hasar Yaratırım, Yine de Gururumdan Vazgeçmem: Duygusal Kraliçe Adele

etiket 25 Albümlük Duygusal Hasar Yaratırım, Yine de Gururumdan Vazgeçmem: Duygusal Kraliçe Adele

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 22:47

Bazı sanatçılar vardır, sadece şarkı söylemez. Bizi alır başka dünyalara götürür. En derin yaralarınızı hatırlatır ve sonra da sizi sarıp sarmalar. Adele işte tam olarak böyle bir sanatçı. Peki, bu duygusal kraliçeyi ne kadar iyi tanıyoruz? İşte Adele hakkında bilmediğiniz, sizi hem şaşırtacak hem de “Tam bir efsane!” dedirtecek 10 ilginç bilgi!

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Her yaşına ithafen bir albüm yapmış!

Adele, albüm adlarını seçerken aslında çok da zorlanmamış. Neden mi? Albümleri yazdığı zamanki yaşını almış, albüm ismi yapmış! 19, 21, 25 ve 30...  Bu onun bir geleneği haline gelmiş diyebiliriz! Bakalım, bir diğer albümünü kaç yaşında yapacak?

Adele de tıpkı bizim gibi bir fan-girl!

Hepimizin bu hayatta idol olarak gördüğü biri var. Bizimki Adele, Adele'inki ise Beyonce! Adele 2017 Grammy Ödülleri’nde Lemonade albümüne olan sevgisini anlatırken kelimenin tam anlamıyla gözyaşlarına boğuldu. Hatta ödülü bile Beyoncé’ye vermek istedi! Gerçek bir fan-girl enerjisi!

Şarkılarının çoğunu tek seferde kaydetti!

Adele'in her şarkısı kalbimize kızgın bir demir saplanmış gibi acıtıyor. Üstelik bu şarkıların çoğu tekrarsız, tek seferde kaydedilmiş! Özellikle Someone Like You'nun yeri çok ayrı. Adele, bu şarkıyı o kadar yoğun bir duyguyla söylemiş ki, prodüktörler “Bu haliyle bırakıyoruz” demiş. İyi ki de öyle yapmışlar!

Az kalsın bu sesten mahrum kalıyorduk...

2011’de ses tellerinde ciddi bir sorun yaşadı ve ameliyat olmak zorunda kaldı. O dönem konuşması bile yasaktı! Bizi o efsane sesi olmadan bırakma ihtimaliyle yüzleştirdi ama neyse ki muhteşem bir dönüş yaptı. O muhteşem şarkıları az kalsın artık canlı canlı dinleyemeyecektik!

Kırmadığı rekor kalmadı desek?

Adele’in müzik endüstrisinde kırmadığı rekor kalmadı. 21 albümü, İngiltere’de en uzun süre zirvede kalan kadın sanatçı albümü oldu. Hello, YouTube’da 1 milyar izlenmeye en hızlı ulaşan video olarak tarihe geçti. Önünde saygıyla eğildiğimiz bir sanatçı kendisi...

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Bir gün içinde 10 milyon kopya sattı!

25 albümü piyasaya sürüldüğü gibi milyonları kasıp kavurdu. İlk gününde sadece ABD’de 3,38 milyon kopya sattı! Bu resmen müzik tarihi için bir ilkti. Gerçekten onun hakkında ne duysak başarısıyla bizi şaşırtmaya yetiyor...

Kendi adına Grammy ödülleri var!

Adele, Grammy Ödülleri’nde 'Yılın Albümü', 'Yılın Şarkısı' ve 'Yılın Kaydı' ödüllerini iki kez kazanan tek kadın sanatçı. Bunu ilk kez 21 albümüyle, ikinci kez 25 albümüyle başardı. Herkes 1 tane Grammy ödülü kurarken, Adele kapış kapış kazandı!

Rahatına oldukça düşkün biri!

Adele, sesi kadar güzelliği de dikkat çeken bir sanatçı. Günlük hayatında daha çok doğal olmayı tercih ediyor. Rahatına düşkün, sıfır makyajla alışverişe çıkabilen birisi. Hatta bazen paparazziler bile onu tanımakta zorlanıyor. Onun için bu kadar önemsiz...

Gizli mesajlar vermeyi çok seviyor!

Adele, şarkılarının içine gizli mesajlar yerleştirmeyi çok seviyor. Albüm kapaklarında, şarkı sözlerinde ve kliplerinde ince detaylar saklı. Örneğin, Easy on Me klibinde eski albümlerine göndermeler yaparak hayranlarını teori üretmeye teşvik etti. Onun şarkılarını dinlerken gözünüzü ve kulağınızı dört açsanız iyi olur!

Titanik'in tema şarkını söylemeyi reddetti!

Yapımcılar My Heart Will Go On tarzında bir tema şarkısı teklif ettiğinde Adele, “Çok dramatik, herkes zaten ağlıyor, ben daha fazla ağlatmak istemiyorum” diyerek nazikçe geri çevirdi. Bu gerçekleşseydi yaşayacağımız duygusal buhranı düşünebiliyor musunuz?

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