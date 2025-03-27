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Sipariş İçin Gittiği Kafede Piyano Gören Kurye Hünerlerini Konuşturmasıyla Alkışları Topladı!

Sipariş İçin Gittiği Kafede Piyano Gören Kurye Hünerlerini Konuşturmasıyla Alkışları Topladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.03.2025 - 10:53

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Bir kurye sipariş için gittiği kafede piyano olduğunu görünce çalışanlardan müsaade istedi ve piyanonun başına geçti. Ardından ise Evgeny Grinko - Valse parçasını çalmaya başladı. Kuryenin performansını gören kafe çalışanları alkışlarıyla eşlik etti. Gelin bir de genç yeteneği birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Yüzümüzde tebessüm oluşturan bu tip videolarla sosyal medya sayesinde karşılaşıyoruz.

Yüzümüzde tebessüm oluşturan bu tip videolarla sosyal medya sayesinde karşılaşıyoruz.

@altin_kurye adlı hesabından o anları paylaşan Muharrem Can İncir adlı genç de videosuyla kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Yorum kutusu gencin hak ettiği yerlere gelmesini dileyen güzel yorumlarla doldu taştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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