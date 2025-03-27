Sipariş İçin Gittiği Kafede Piyano Gören Kurye Hünerlerini Konuşturmasıyla Alkışları Topladı!

Bir kurye sipariş için gittiği kafede piyano olduğunu görünce çalışanlardan müsaade istedi ve piyanonun başına geçti. Ardından ise Evgeny Grinko - Valse parçasını çalmaya başladı. Kuryenin performansını gören kafe çalışanları alkışlarıyla eşlik etti. Gelin bir de genç yeteneği birlikte izleyelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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