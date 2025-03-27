Sipariş İçin Gittiği Kafede Piyano Gören Kurye Hünerlerini Konuşturmasıyla Alkışları Topladı!

Bir kurye sipariş için gittiği kafede piyano olduğunu görünce çalışanlardan müsaade istedi ve piyanonun başına geçti. Ardından ise Evgeny Grinko - Valse parçasını çalmaya başladı. Kuryenin performansını gören kafe çalışanları alkışlarıyla eşlik etti. Gelin bir de genç yeteneği birlikte izleyelim!