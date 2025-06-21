23 Kiloya Düşüp Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın Şöhret Dolu Hayatından Cezaevine Uzanan Acı Çöküş Hikayesi
Bir zamanlar yarışma programlarında göz kamaştıran stiliyle, sosyal medyada gösterişli hayatıyla tanınan Nihal Candan'ın hikayesi, genç yaşta hayata veda etmesiyle gündemi derinden sarstı. Cezaevi sonrası toparlanmaya çalışırken, sessiz sedasız yaptığı evlilik de büyük bir fırtınaya dönüştü. Boşanma sürecinde yaşadığı stresle cezaevinde yakalandığı yeme bozukluğu kritik noktaya gelen Nihal Candan 23 kiloya kadar düşerek yaşam savaşını kaybetti. Peki Nihal Candan'ı bu noktaya sürükleyen olaylar nasıl gelişti? Sizin için yarışmayla şöhreti yakalayan sosyal medya fenomeninin çöküş hikayesini ele aldık...
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Televizyon dünyasının stil yarışmalarıyla tanıdığı Nihal Candan, adını ilk kez “İşte Benim Stilim” programında duyurdu.
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Bahar Candan ve Nihal Candan'ın yarışmadaki tartışmaları, diğer yarışmacılara olan çıkışları, tarzları uzun yıllar konuşulmaya ve izlenmeye devam etti.
2023 Kasım’ında kamuoyunu sarsan bir gelişme yaşandı. Nihal ve Bahar Candan kardeşler, bir suç örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı.
Esra Ezmeci’nin programında yaptığı açıklamalar, aslında ne kadar derin bir çöküş yaşadığını gözler önüne serdi.
İş insanı Faruk Çiçek’le olan evliliği, bu süreçte Nihal Candan için tam anlamıyla hayal kırıklığına dönüştü.
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Boşanma davasının ilk duruşmasının ardından Nihal Candan bu sözlere yer vermişti:
Cezaevi süreci, sosyal medyadan yapılan yorumlar ve eşiyle boşanma davasında yaşadıkları Nihal Candan'ın yeme bozukluğunun kötüye gitmesine neden oldu.
Nihal Candan'ın hastaneden yaptığı son açıklama ise bu durumun stres kaynaklığı olduğuydu.
Sevenlerinin yakından takip ettiği bu süreçte Nihal Candan'ın son olarak burnundan mama ile beslenir bir hale geldiği öğrenilmiş ve 25 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı.
Nihal Candan'ın sağlık durumu giderek kötüleşirken 19 Haziran günü kendisinin kalbi 10 dakikalığına durmuş, kalp masajı ile hayata döndürülmüştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Şöhret dolu hayat dediğiniz şey tam olarak nedir? Şimdi ölmüş birinin hakkında konuşmak doğru değil ama bumudur şöhret yani?? neyse....
Şimdi ey Müslümanlar diye başlıyorum ki Müslümanlığı savunan kardeşlerim arkadaşlarım bizim dinimiz de ölünün arkasından kötü konuşmak diye bir şey var mı , ... Devamını Gör
Allah rahmet eylesin gencecik kadın mekanı cennet olsun inşallah🤲🏻