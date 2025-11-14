onedio
2026 ÖSYM Sınav Takvimi: YKS 2026 Ne Zaman? YKS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2026 ÖSYM Sınav Takvimi: YKS 2026 Ne Zaman? YKS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 10:32

2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi resmen duyuruldu. Üniversiteye giriş sınavlarından kamu personeli sınavlarına kadar tüm tarihler takvimle birlikte netleşti. Adaylar artık TYT, AYT, YDT gibi YKS oturumlarının kesin günlerini biliyor. KPSS, ALES, DGS ve MSÜ gibi sınavların tarihleri de planlamayı kolaylaştırıyor. 

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un açıklamalarıyla sınav süreci resmen şekillendi. İşte 2026 ÖSYM sınav takviminin önemli başlıkları...

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Ekranı

ÖSYM, 2026 yılında uygulanacak tüm merkezi sınavlara ilişkin sınav takvimini 14 Kasım 2025 saat 09.30 itibarıyla erişime açtı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden takvime ulaşılabiliyor.

Paylaşılan takvimde YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS, YÖKDİL ve MSÜ sınavlarının tamamı yer alıyor.

ÖSYM Sınav Takvimi Ekranı İçin Tıklayın

2026 YKS Ne Zaman?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın resmi tarihleri açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un duyurusuna göre:

  • TYT (1. Oturum): 20 Haziran 2026

  • AYT (2. Oturum): 21 Haziran 2026

  • YDT (3. Oturum): 21 Haziran 2026

YKS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2026 YKS başvuruları için tarih aralığı da duyuruldu. Üniversite sınavına katılacak adaylar için başvuru dönemi:

  • Başvuru başlangıcı: 6 Şubat 2026

  • Başvuru bitişi: 2 Mart 2026

2026 KPSS Ne Zaman?

2026 KPSS oturumları için resmi takvim açıklandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının tüm tarihleri şu şekilde:

  • KPSS Lisans (GY-GK): 6 Eylül 2026

  • KPSS Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

  • KPSS Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

  • KPSS Ön Lisans: 4 Ekim 2026

  • KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim 2026

Ayrıca öğretmenlik alan sınavları ve MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) da takvimde yer aldı. AGS’nin tarihi 12 Temmuz 2026 olarak bildirildi.

MSÜ Sınavı Ne Zaman?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2026 yılı için resmen açıklandı. ÖSYM’nin duyurusuna göre:

  • MSÜ 2026 sınavı: 1 Mart 2026

MSÜ başvuru dönemleri de takvimle birlikte adaylara duyurulacak. Askerî öğrenci adaylığı süreci, YKS’den önce tamamlanacak şekilde planlandı.

