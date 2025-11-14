2026 ÖSYM Sınav Takvimi: YKS 2026 Ne Zaman? YKS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2026 KPSS oturumları için resmi takvim açıklandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının tüm tarihleri şu şekilde:

KPSS Lisans (GY-GK): 6 Eylül 2026

KPSS Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

KPSS Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

KPSS Ön Lisans: 4 Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim 2026

Ayrıca öğretmenlik alan sınavları ve MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) da takvimde yer aldı. AGS’nin tarihi 12 Temmuz 2026 olarak bildirildi.