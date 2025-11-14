2026 ÖSYM Sınav Takvimi: YKS 2026 Ne Zaman? YKS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi resmen duyuruldu. Üniversiteye giriş sınavlarından kamu personeli sınavlarına kadar tüm tarihler takvimle birlikte netleşti. Adaylar artık TYT, AYT, YDT gibi YKS oturumlarının kesin günlerini biliyor. KPSS, ALES, DGS ve MSÜ gibi sınavların tarihleri de planlamayı kolaylaştırıyor.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un açıklamalarıyla sınav süreci resmen şekillendi. İşte 2026 ÖSYM sınav takviminin önemli başlıkları...
2026 ÖSYM Sınav Takvimi Ekranı
2026 YKS Ne Zaman?
YKS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
2026 KPSS Ne Zaman?
MSÜ Sınavı Ne Zaman?
