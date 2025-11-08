onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2026 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Emekliye Yüzde Kaç Zam Yapılacak?

2026 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Emekliye Yüzde Kaç Zam Yapılacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2025 - 12:06

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emekli gözünü 2026 Ocak maaş zammına çevirdi. TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı verileriyle 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Böylece maaş artışlarının ilk rakamları da ortaya çıktı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı. 

Peki, 2026’da emekli maaş zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL’ye yükselecek? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 Ocak Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

2026 Ocak Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 2,55 oldu. Böylece Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon farkı yüzde 10,25 olarak hesaplandı. Bu oran, emeklilerin 2026 Ocak ayında alacakları zammın ilk bölümünü oluşturuyor.

Eğer Kasım ve Aralık aylarında enflasyon oranları aynı seyirde devam ederse, zam oranının yüzde 13-14 bandına çıkması bekleniyor. Bu verilere göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 18 bin 611 TL seviyesine yükselecek. Nihai oran, yılın son iki ayındaki TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.

2026 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

2026 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 Ocak dönemi için en düşük emekli maaşı tahminini paylaştı. Erdursun’a göre en düşük emekli aylığı 19 bin 92 TL ile 19 bin 250 TL arasında olacak.

'SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 13-14 civarında, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 19-20 aralığında olacak' diyen Erdursun, bu oranların yıl sonuna kadar değişebileceğini belirtti.

4 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu?

4 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu?

TÜİK verilerine göre; Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, Ağustos ayında yüzde 2,04, Eylül ayında yüzde 3,23, Ekim ayında ise yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. Böylece 4 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 10,25’e ulaştı.

Bu oran emekliler için “garanti zam” anlamına geliyor. Yani Kasım ve Aralık ayları eklenmeden bile, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılına yüzde 10,25 zamla girecek. Yıl sonunda açıklanacak verilerle bu rakam daha da artabilir.

Emekli Maaş Zammı Nasıl Belirleniyor?

Emekli Maaş Zammı Nasıl Belirleniyor?

Emekliler yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Bu zamlar, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. TÜİK’in yayımladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri, artış oranlarını doğrudan etkiliyor.

Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammı da devreye giriyor. 2026 yılı için toplu sözleşme kapsamında memurlara yüzde 11 oranında zam yapılacak. Ayrıca taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış da uygulanacak.

Yeni Maaşlar Ne Kadar Olacak?

Yeni Maaşlar Ne Kadar Olacak?

TÜİK’in açıkladığı 4 aylık yüzde 10,25’lik enflasyon oranı esas alındığında, emeklilerin mevcut maaşlarına göre yeni maaşları şöyle olacak:

  • 16.881 - 18.611 TL

  • 17.000 - 18.743 TL

  • 17.500 - 19.294 TL

  • 18.000 - 19.845 TL

  • 18.500 - 20.396 TL

  • 19.000 - 20.948 TL

  • 19.500 - 21.499 TL

  • 20.000 - 22.050 TL

  • 21.000 - 23.153 TL

  • 22.000 - 24.255 TL

  • 23.000 - 25.358 TL

  • 24.000 - 26.460 TL

  • 25.000 - 27.563 TL

  • 26.000 - 28.665 TL

  • 27.000 - 29.768 TL

  • 28.000 - 30.870 TL

  • 29.000 - 31.973 TL

  • 30.000 - 33.075 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın