2026 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Emekliye Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emekli gözünü 2026 Ocak maaş zammına çevirdi. TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı verileriyle 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Böylece maaş artışlarının ilk rakamları da ortaya çıktı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı.
Peki, 2026’da emekli maaş zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL’ye yükselecek? İşte detaylar...
2026 Ocak Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
2026 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
4 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu?
Emekli Maaş Zammı Nasıl Belirleniyor?
Yeni Maaşlar Ne Kadar Olacak?
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
