2026 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Emekliye Yüzde Kaç Zam Yapılacak?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 Ocak dönemi için en düşük emekli maaşı tahminini paylaştı. Erdursun’a göre en düşük emekli aylığı 19 bin 92 TL ile 19 bin 250 TL arasında olacak.

'SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 13-14 civarında, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 19-20 aralığında olacak' diyen Erdursun, bu oranların yıl sonuna kadar değişebileceğini belirtti.