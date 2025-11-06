onedio
Hurda Araç ÖTV İndirimi Meclis'ten Geçti mi? Hurda Araç ÖTV İndirimi Ne Kadar, Hangi Araçlarda Var?

06.11.2025 - 13:08

Otomobil fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde, hurda araç teşviki yeniden gündemde. Meclis’e sunulan teklif, hem eski araç sahipleri hem de ilk kez araba alacak vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Ancak yasa henüz resmen kabul edilmedi. Gözler, hem hurda araç sahiplerine hem de çok çocuklu ailelere destek sağlaması beklenen 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'na çevrildi. 

Peki, hurda araç ÖTV indirimi ne kadar olacak ve kimler faydalanabilecek?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan bu program, Türkiye’nin yerli otomotiv sanayisini güçlendirmeyi ve vatandaşın otomobile erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere uzun vadeli ve düşük faizli finansman desteği sunulacak.

Amaç, düşük gelirli ailelerin sıfır kilometre yerli üretim araçlara ulaşabilmesini sağlamak. Programın aynı zamanda yerli otomobil satışlarını artırması ve otomobil yaş ortalamasını düşürmesi bekleniyor. Bu sayede, eski araçların trafikten çekilmesiyle hem karbon salımı azalacak hem de çevre dostu araç kullanımı teşvik edilecek.

Hurda Araç ÖTV İndirimi Meclis’ten Geçti mi?

Hurda teşvikiyle ilgili teklif, MHP’li milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Ancak şu ana kadar yasa resmen kabul edilmedi. Yani, 'Hurda araç ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi?' sorusunun yanıtı henüz hayır.

Yasa tasarısında, 20 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması durumunda vatandaşların yerli üretim sıfır araçları ÖTV’siz alabilmesi öngörülüyor.

Hurda Araç ÖTV İndirimi Ne Kadar?

Henüz yürürlüğe girmediği için ÖTV indiriminin oranı resmi olarak açıklanmadı. Ancak teklif metninde, hurdaya ayrılan 20 yaş ve üzeri araç sahiplerinin yerli üretim sıfır kilometre araçları ÖTV’siz alabileceği belirtiliyor. 

Ayrıca, motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyen araçlar için geçerli olacağı vurgulanıyor.

Hurda Araç ÖTV Teşviki Kapsayan Araçlar

Teklifte, yalnızca yerli üretim oranı %40’ın üzerinde olan araçların teşvik kapsamına alınması öngörülüyor. 

Yasa bu haliyle kabul edilirse, toplam 6 markaya ait 12 model hurda araç ÖTV indirimi kapsamına girecek. İşte o modeller:

  • Togg T10X

  • Toyota CH-R

  • Hyundai Bayon

  • Hyundai i20

  • Hyundai i10

  • Ford Tourneo Custom

  • Ford E-Transit

  • Ford Transit

  • Fiat Fiorino

  • Fiat Egea Cross

  • Fiat Egea

  • Volkswagen Transporter

Hurda Araç ÖTV İndirimi Şartları

Henüz yasalaşmadığı için başvuru koşulları tam netleşmedi. Ancak teklif taslağına göre öne çıkan şartlar şöyle:

  • Araç yaşı en az 20 (bazı versiyonlarda 25) olacak.

  • Araç trafikten hurda statüsünde çıkarılacak.

  • Alınacak yeni araç sıfır kilometre ve yerli üretim olacak.

  • Motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyen araçlar kapsama girecek.

  • 3 ve daha fazla çocuğu olan düşük gelirli aileler, 'İlk Arabam' programı kapsamında ek finansman desteğinden yararlanabilecek.

Hurda teşviki yasasının kabul edilmesi halinde, bu şartları sağlayan vatandaşlar hem ÖTV avantajı elde edecek hem de uygun kredi koşullarıyla sıfır araca sahip olabilecek.

