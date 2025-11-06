Hurda Araç ÖTV İndirimi Meclis'ten Geçti mi? Hurda Araç ÖTV İndirimi Ne Kadar, Hangi Araçlarda Var?
Otomobil fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde, hurda araç teşviki yeniden gündemde. Meclis’e sunulan teklif, hem eski araç sahipleri hem de ilk kez araba alacak vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Ancak yasa henüz resmen kabul edilmedi. Gözler, hem hurda araç sahiplerine hem de çok çocuklu ailelere destek sağlaması beklenen 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'na çevrildi.
Peki, hurda araç ÖTV indirimi ne kadar olacak ve kimler faydalanabilecek?
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı Nedir?
Hurda Araç ÖTV İndirimi Meclis’ten Geçti mi?
Hurda Araç ÖTV İndirimi Ne Kadar?
Hurda Araç ÖTV Teşviki Kapsayan Araçlar
Hurda Araç ÖTV İndirimi Şartları
