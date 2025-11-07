TOGG ÖTV İndirimi Var mı, Ne Kadar? TOGG ÖTV İndirimi ile Ne Kadar?

Düzenlemenin kapsamı genişletilirse, TOGG’un yeni sedan modeli T10F de bu avantajdan yararlanabilecek. Teklife göre 2000 model ve altı araç sahipleri, hurda araçlarını teslim ettiklerinde yerli üretim araçlar için bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti kazanacak. Ayrıca 1 milyon TL’ye kadar hibe desteği planlanıyor.

Hurda aracını teslim eden vatandaşlar, kısa menzilli bir T10F modelini 400-500 bin TL ek ödeme yaparak satın alabilecek. Ancak bu araçların 10 yıl boyunca satılamaması şartı da uygulanacak.