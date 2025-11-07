onedio
TOGG ÖTV İndirimi Var mı, Ne Kadar? TOGG ÖTV İndirimi ile Ne Kadar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.11.2025 - 09:11

Otomotiv sektöründe heyecan yaratan yeni düzenleme, yerli otomobil TOGG almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. TBMM’ye sunulan hurda teşviki teklifiyle 1999 model ve öncesi aracını hurdaya ayıran vatandaşlar, TOGG T10X modelini ÖTV ödemeden satın alabilecek. Teklif yasalaşırsa, TOGG’un fiyatı 800 bin TL seviyelerine kadar düşebilir.

TOGG ÖTV İndirimi Var mı?

Yeni düzenleme teklifi, Meclis’e sunulmuş durumda ve henüz yasalaşmadı. Ancak teklif kabul edilirse, 25 yaşını doldurmuş yani 1999 model ve öncesi araca sahip olan vatandaşlar, araçlarını hurdaya ayırarak TOGG T10X modelini ÖTV ödemeden alabilecek.

TOGG ÖTV İndirimi Ne Kadar?

Mevcut sistemde aracın fabrika çıkış fiyatına önce ÖTV, ardından KDV ekleniyor. Örneğin TOGG T10X’in şu anki fiyatı yaklaşık 1 milyon 800 bin TL civarında. 

Eğer ÖTV muafiyeti uygulanırsa, fiyatın yalnızca fabrika çıkış bedeli ve KDV üzerinden hesaplanması bekleniyor. Bu da aracın fiyatını yaklaşık 800 bin TL seviyesine kadar düşürebilir.

TOGG ÖTV İndirimi ile Ne Kadar?

Teklif yasalaşırsa, TOGG T10X modelini ÖTV ödemeden satın alan vatandaşlar için araç fiyatı neredeyse yarı yarıya düşecek. Bu da yaklaşık 1 milyon TL’lik bir avantaj anlamına geliyor. Yani hurda teşviki sayesinde, 1999 model ve öncesi bir aracı trafikten çeken vatandaş, Türkiye’nin yerli elektrikli otomobiline çok daha uygun bir fiyata sahip olabilecek.

TOGG T10F ÖTV İndirimi

Düzenlemenin kapsamı genişletilirse, TOGG’un yeni sedan modeli T10F de bu avantajdan yararlanabilecek. Teklife göre 2000 model ve altı araç sahipleri, hurda araçlarını teslim ettiklerinde yerli üretim araçlar için bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti kazanacak. Ayrıca 1 milyon TL’ye kadar hibe desteği planlanıyor. 

Hurda aracını teslim eden vatandaşlar, kısa menzilli bir T10F modelini 400-500 bin TL ek ödeme yaparak satın alabilecek. Ancak bu araçların 10 yıl boyunca satılamaması şartı da uygulanacak.

TOGG T10X ÖTV İndirimi

Yerli üretim oranı yüzde 40’ın üzerinde olan T10X, hurda teşviki kapsamında ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlar arasında öne çıkıyor. Şu anda 1 milyon 800 bin TL civarında satılan model, teşvikle birlikte 800 bin TL civarına kadar düşebilir.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
