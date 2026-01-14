2026'da Sen Hangi Şarkıcı Gibi Olacaksın Söylüyoruz!
2026 geldi... Yeni bir yıl, yeni umutlar ve yeni bir sen! Peki sen 2026'ya nasıl gireceksin? 2026 senin için nasıl geçecek ve en önemlisi de hangi sanatçı gibi olacaksın? Cevabı merak ediyorsan hadi teste!
1. Şu sıralar ruh halin hangisine daha yakın?
2. Peki bu yıl kendine verdiğin söz bunlardan hangisi?
3. Peki dinlediğin şarkılar senin için ne ifade ediyor?
4. Peki 2026'da nasıl hatırlanmak istiyorsun?
5. Stresliyken genelde hangisini yaparsın?
6. Peki senin tarzın bunlardan hangisi?
7. 2026 senin için daha çok ne yılı olsun isterdin?
8. Sosyal medyada seni en iyi anlatan içerik türü bunlardan hangisi?
Sen kesinlikle Dua Lipa gibisin!
Sen kesinlikle Billie Eilish gibisin!
Sen kesinlikle Sabrina Carpenter gibisin!
Sen kesinlikle The Weeknd gibisin!
