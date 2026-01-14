onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
2026'da Sen Hangi Şarkıcı Gibi Olacaksın Söylüyoruz!

etiket 2026'da Sen Hangi Şarkıcı Gibi Olacaksın Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.01.2026 - 22:01

2026 geldi... Yeni bir yıl, yeni umutlar ve yeni bir sen! Peki sen 2026'ya nasıl gireceksin? 2026 senin için nasıl geçecek ve en önemlisi de hangi sanatçı gibi olacaksın? Cevabı merak ediyorsan hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Şu sıralar ruh halin hangisine daha yakın?

2. Peki bu yıl kendine verdiğin söz bunlardan hangisi?

3. Peki dinlediğin şarkılar senin için ne ifade ediyor?

4. Peki 2026'da nasıl hatırlanmak istiyorsun?

5. Stresliyken genelde hangisini yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki senin tarzın bunlardan hangisi?

7. 2026 senin için daha çok ne yılı olsun isterdin?

8. Sosyal medyada seni en iyi anlatan içerik türü bunlardan hangisi?

Sen kesinlikle Dua Lipa gibisin!

2026 senin için sahneye çıkma yılı resmen! Kendine olan güvenin daha görünür, duruşun daha net ve sınırların daha belirgin. Artık geri planda kalmak ya da kendini küçültmek gibi bir niyetin yok. Bu yıl aldığın kararlar daha cesur, attığın adımlar daha kararlı olacak inanıyoruz. İnsanlar seni hem güçlü hem de ilham verici bulacak bizce çünkü ne istediğini bilen bir enerjidesin. Müzik gibi düşünürsek ritmi sen belirliyorsun ve tamamen tempo sende!

Sen kesinlikle Billie Eilish gibisin!

2026, senin için içe dönüş ama güçlenerek dönüş yılı. Hislerini bastırmak yerine onları anlamayı seçiyorsun. Bu da seni daha derin, daha farkında ve daha sağlam biri haline getiriyor. Bu yıl kalabalıklardan çok anlamlı bağlara, yüksek sesten çok gerçekliğe çekileceksin. İnsanlar seni sessiz ama etkili bulacak bu yıl çünkü sen konuşmadan da çok şey anlatıyorsun. Tarzın, hareketlerin her şeyi anlatıyor...

Sen kesinlikle Sabrina Carpenter gibisin!

2026 senin için hafiflik, eğlence ve kendinle barış yılı olacak. Hayatı fazla ciddiye almadan ama tamamen de boşlamadan, tam kararında yaşamayı öğreniyorsun. Gülüyorsun, dans ediyorsun, devam ediyorsun. Bu yıl sosyal hayatın canlanıyor, enerjin insanları kendine çekiyor. İnsanlar senin yanında daha rahat, daha neşeli hissediyor çünkü sen ortamın havasını yükselten bir etkiye sahipsin ve çok iyisin!

Sen kesinlikle The Weeknd gibisin!

2026 senin için derin bir dönüşüm yılı olacak! Dışarıdan cool, mesafeli ve kontrollü görünsen de içinde çok şey oluyor. Bu yıl eski bir versiyonu geride bırakıp yenisini yaratıyorsun. İlişkilerde, işte ve hayata bakışında daha seçici olacaksın. Herkese açılmak yerine gerçekten anlayanlara alan tanıyorsun. Gizemli duruşun, seni daha da çekici kılıyor. ve 2026'da bu duruşuna duruş katacaksın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
cansu ersan

Sen kesinlikle Billie Eilish gibisin